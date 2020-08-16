Как избежать отравления грибами. Фото: pixabay

В Миниздраве рассказали, что за 8 месяцев в Украине 48 человек отравились грибами. Для того, чтобы избежать отравления, нужно отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно. Такие грибы подлежат контролю и продаются на рынках и в магазинах.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины. 

Как не отравиться грибами в Украине

 

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

В ЦОЗ предупредили, что не стоит покупать грибы на стихийных рынках, а также нужно внимательно осматривать внешний вид грибов и обращать внимание на цвет шляпки и ножки.

Кроме того, в ЦОЗ дали рекомендации по сбору и употреблению диких грибов:

  1. Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.
  2. Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
  3. Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.
  4. Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов.
  5. Не пробуйте сырые грибы.
  6. Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
  7. Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
  8. Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
  9. Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

 

Как не отравиться грибами в Украине

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Кроме того, если произошло отравление, остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

Ранее мы писали, что МОЗ Украины показали график роста заболеваемости кишечными инфекциями в этом году

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