В Миниздраве рассказали, что за 8 месяцев в Украине 48 человек отравились грибами. Для того, чтобы избежать отравления, нужно отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно. Такие грибы подлежат контролю и продаются на рынках и в магазинах.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Украины.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

В ЦОЗ предупредили, что не стоит покупать грибы на стихийных рынках, а также нужно внимательно осматривать внешний вид грибов и обращать внимание на цвет шляпки и ножки.

Кроме того, в ЦОЗ дали рекомендации по сбору и употреблению диких грибов:

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими. Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми. Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы. Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов. Не пробуйте сырые грибы. Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить. Готовьте грибы в течение первых суток после сбора. Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин. Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Кроме того, если произошло отравление, остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

Ранее мы писали, что МОЗ Украины показали график роста заболеваемости кишечными инфекциями в этом году.

Также "Страна" рассказывала, что делать при отравлении грибами.