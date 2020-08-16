С начала 2020 года в Украине ядовитыми грибами отравились 48 человек. От отравления один человек умер. Среди отравленных 39 взрослых и 9 детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Пресс-служба напоминает, что употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Кроме того, не стоит кормить дикорастущими грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Больше всего отравленных в Донецкой области - 6 взрослых и двое детей. В Луганской, Запорожской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской области и Киеве случаев не оказалось. Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее "Страна" писала, что под Одессой несовершеннолетняя девушка умерла из-за отравления поддельным алкоголем.

Также мы рассказывали, что в МОЗ Украины показали график роста заболеваемости кишечными инфекциями в этом году.