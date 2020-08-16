Офис президента Украины прокомментировал слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Киев "приказывает" ему провести перевыборы.

Заявление опубликовала пресс-служба президента в Телеграме.

"Межгосударственные отношения – это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Потому что независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра.

Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная неправда. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?...", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Украина уважает географические и политические границы всех стран и не вмешивается в выборы, так как это является признаком цивилизованности любой нации.

Кроме того, на Банковой подчеркнули, что ссылаясь на соседние страны нельзя заглушить голос многих тысяч протестующих сограждан.

"Если доверия нет, – а мир видит, что доверия нет и в помине – то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не заполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - отметили в Офисе президента.

Также в ОП призвали белорусские власти уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу, и на политическую зрелость, отметив, что это этого будет зависать не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков.

Напомним, ранее Лукашенко во время выступления перед своими сторонниками в Минске заявил, что Украина вместе со странами Балтии "приказывают" ему провести новые выборы президента. Однако он категорически отвергает эту возможность.

Отметим, вчера президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение выдать задержанных в Беларуси российских наемников ЧВК "Вагнер" России, назвав это странным, некорректным и неприемлемым шагом.

Ранее МИД Украины заявил, что результаты выборов "не вызывают доверия в белорусском обществе" и что Украина "в общем разделяет" позицию Европейского Союза по этому вопросу.