Президент Беларуси Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске, куда привезли людей со всех регионов, заявил, что протесты будут долгими. По словам действующего президента, его противники "выползут как крысы из своих нор".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я - реалист. Послушайте меня: спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут как крысы из своих нор через некоторое время. Ими управляют чужие люди, кукловоды", - заявил Лукашенко.

Президент утверждает, что целью оппонентов являются территориальные претензии. "Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 39-м году (в 1939 году - Ред.), а не под Брестом", - заявил Лукашенко.

"Этому не бывать. Мы станем все Брестской крепостью - страну не отдадим!", - подчеркнул президент.

Мы писали, что Александр Лукашенко заявил, что категорически отвергает возможность проведения новых выборов главы страны, которые "приказывают" провести страны Балтии и Украина.

Также мы писали, что на митинг против президента Беларуси Александра Лукашенко, который сейчас проходит у Стелы в Минске, собралось больше 100 тысяч человек.