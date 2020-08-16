НАТО отвергли обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко, которые он сделал в воскресенье, о том, что альянс наращивает военную мощь вблизи западной границы страны.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря альянса, передает "Интерфакс".

"Никакого наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, соразмерный характер и направлена на предотвращение конфликтов и сохранение мира", - говорится в заявлении.

Кроме того, НАТО призвало власти Беларуси уважать основные свободы, включая право на мирный протест, и отметил, что альянс внимательно следит за развитием ситуации в стране.

Напомним, ранее на митинге своих сторонников в Минске Лукашенко заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

Ранее в Минобороны страны заявили, что проведут военные учения у литовской границы из-за угрозы НАТО.