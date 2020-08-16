Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что категорически отвергает возможность проведения новых выборов главы страны, которые "приказывают" провести страны Балтии и Украина.

Об этом он заявил в воскресенье во время выступления перед своими сторонниками на площади Независимости в Минске, передает "Интерфакс-Запад".

"Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них - мы сорвемся в штопор", - заявил Лукашенко.

По его словам, в случае повторного голосования "мы погибнем как государство, как нация".

Кроме того, Лукашенко считает, что в Европе хотят построить цепь от Вильнюса до Киева из 300 тыс. человек, и это он воспринимает как угрозу внешнего вмешательства. "Эта цепь - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за это нас ненавидят на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, мы не должны стать отхожим местом Европы", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что "нам предлагают новое правительство - их уже составили за рубежом - целых два, и не могут разобраться, кто приедет нами руководить". "Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство. И мы будем его избирать", - сказал Лукашенко.

По его словам, существует угроза прихода солдат НАТО в Беларусь. "Нам предлагают солдат НАТО - чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите. Если кто-то этого хочет - без меня!" - добавил Лукашенко.

"Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этому не бывать", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Минске состоялся митинг сторонников Лукашенко. На него людей привозили из регионов колоннами автобусов. Позже официальные СМИ страны сообщили, что в нем участвовали более 70 тысяч человек.

Тем временем у Стелы в Минске собрались сторонники оппозиции. По данным Телеграм-каналов, их уже больше 100 тысяч. О том, что происходит в белорусской столице пристально следит "Страна".