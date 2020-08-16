На митинг против президента Беларуси Александра Лукашенко, который сейчас проходит у Стелы в Минске, собралось больше 100 тысяч человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Беломайдан у Стелы в Минске. Людей много. В телеграмм-каналах называют разные цифры. От 100 тысяч и выше. При этом, люди просто стоят или передвигают по окрестностям, скандируя лозунги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что определенной трибуны у протестующих не, как и явного лидера.

"Трибуны, с которой бы выступали ораторы, нет. То есть не обозначаются ни лидеры протеста, ни их детальная программа на будущее (кроме главных общих лозунгов - уход Лукашенко, освобождение задержанных, наказание виновных в избиениях). Интересная и важная особенность", - говорится в тексте сообщения.

Также известны дальнейшие планы митингующих: в 17:00 они колонной двинуться к Дому правительства, чтобы "отпраздновать победу". На завтра же объявлена общенациональная забастовка.

Несмотря на отсутствие официальных данных о числе участников несанкционированной акции, в эфире "Радио Свободы" очевидцы утверждали, что на митинг пришло более 400 000 человек.

"Люди идут от проспекта Независимости, по Красной, по Машерова, поток не заканчивается. У Стелы уже закончилось место на тротуарах, люди стоят на островках между зебрами", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует. Также перестали работать светофоры на перекрестке Машерова и Победителей, а сотрудников ГАИ там нет.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил бастующим увольнением, если они в ближайшее время не вернуться на свои рабочие места. На митинг в его поддержку, по данным журналистов, пришло около 70 тысяч человек.

"Страна" также ведет текстовую прямую трансляцию событий вокруг протестов в Беларуси.