На митинге своих сторонников действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил протестующих, которые вышли на митинги против него, в "порождении жестокости". И назвал оправданной действия ОМОНа в отношении митингующих.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Говорят - проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Вы ее породили, эту жестокость. Я ее породил? Власть? Нам она не нужна была", - заявил Лукашенко.

По его словам, что силовики действовали, чтобы остановить "их".

"Надо было остановить их. Если бы не остановили - вас бы здесь не было. Вы бы сейчас корячились перед ними. А они бы - делили и рвали страну", - добавил Лукашенко.

"Пойдете на выборы (повторные - Ред.) - это перевернет страну", - предупредил он.

Напомним, что сегодня противники Лукашенко также собираются в Минске на акцию в центре, кроме того, митинги пройдут по всей стране. В Минске на Беломайдан против Лукашенко собрались больше 100 тысяч человек - оценивают до 400 тысяч. Сторонников Лукашенко, которых свозили со всей страны, по оценкам МВД, на митинге было около 70 тысяч.