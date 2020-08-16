Сегодня в Беларуси прошел массовый, но исключительно мирный митинг оппозиции. Ему предшествовал первый выход на улицу десятков тысяч сторонников Александра Лукашенко. Для них выступил и сам президент.

Этот день стал кульминационным для поствыборных протестов. Разбирались, что происходило во время акций, как они повлияют на ситуацию в Беларуси и что ждет соседнюю страну дальше.

Митинг сторонников Бацьки

Около полудня в центре Минска, у дома правительства, начал собираться митинг тех, кто решил поддержать Александра Лукашенко.

Митинг сторонников Лукашенко в Минске. Фото TUT.by

Часть людей организованно свозили автобусами из регионов. Но это не значит, что они приехали просто постоять по разнарядке. Большая часть опрошенных весьма внятно высказывалась против Беломайдана и за действующего президента. И даже полемизировали с журналистами оппозиционных СМИ.

То есть это явно был электорат Бацьки, а не случайные люди, собранные по предприятиям и бюджетным ведомствам.

Вот основные тезисы, как участники митинга за Лукашенко объясняли свое присутствие в Минске:

Оппозиция хочет поломать привычный образ жизни, который не идеален, однако закрывает основные потребности. Люди боятся, что у них отнимут то, что есть сейчас.





ОМОН избивал людей, но его на это спровоцировали.





Предприятия пустят на металлолом, если победят прозападные оппозиционеры.





Бацька спас Беларусь от нищеты, а его противники хотят опять в нее вернуться.





Главное требование - сохранить стабильность.

То есть это взгляды людей, которые пережили шок от развала СССР, видели хаос 90-х и то, как Лукашенко его остановил. При этом нельзя сказать, что на площадь Независимости пришли только пожилые люди - была и молодежь, а также люди среднего возраста. Хотя возрастной контингент несомненно преобладал.

На митинге главенствовал русский язык - на нем выступали все, кто выходил на трибуну, включая президента. Говорили на нем и люди (среди оппозиционеров, к слову, также преобладает русский язык, но встречаются и белорусскоговорящие).

Построена акция была интересно - сначала к микрофону мог выйти любой желающий. В итоге прозвучало немало курьезных вещей. Один мужчина, к примеру, признал, что Лукашенко не мог набрать 80%, он победил с меньшим счетом, а остальное ему "дорисовали враги", чтобы иметь повод начать протесты. Выступила и женщина, которая пожаловалась на низкую зарплату и что никогда не была на море.

Также было несколько людей из других стран СНГ, которые осели в Беларуси и призывали не повторять ошибок других бывших республик Союза.

Было много флагов профсоюзов, организации "Белая Русь" и коммунистов. Что до массовости - то здесь подсчеты разные. Александр Лукашенко на митинге назвал цифру в 50 тысяч человек. МВД - 65 тысяч. А оппозиционные СМИ оперируют цифрами в 15-30 тысяч.

На митинге выступил президент.

Что говорил Лукашенко

В начале своего выступления Лукашенко поблагодарил присутствующих за то, что они пришли на мероприятие и "четверть века терпят" его, "человека, приехавшего из провинции". Глава республики отметил, что не хотел звать людей на провластный митинг и отвлекать их от дел.

"Вы собираете хлеб, готовите детей в школу. Я помню 1990-е. Здесь стояли люди - рабочие - с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь", - заявил Лукашенко.

По его словам, власти сделали то, о чем "мечтали миллионы предшественников" - построили сверенное независимое государство. Участники митинга принялись скандировать "Спасибо" и "За Батьку" после этих слов.

Рассказал Лукашенко и о внешней угрозе.

"Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация. Нам предложили ланцюг от Вильнюса до Киева, мы не должны стать санитарной зоны, не должны стать отхожим местом для Европы. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство. Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых. Я никогда не пойду на слом нашего государства", - эмоционально заявил глава республики.

Лукашенко заявил, что молодежь, которая вышла против него, не помнит 90-х и как он, Лукашенко спас страну от бандитов и олигархов.

"Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просил меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили независимое суверенное государство. Время выбрало нас и мы это сделали!", - заявил президент Беларуси.

"Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну", - выкрикнул Лукашенко и добавил, что он "живой" и "будет жить всегда". Он добавил, что на выборах президента республики не могло быть "больше 80%" фальсификаций, а оппозиция породила "жестокость на улицах".

"Загубите первого президента - это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, стоять на коленях и молиться неизвестно кому", - воскликнул Лукашенко.

Также у президента Беларуси с участниками мероприятия завязался небольшой диалог:

- Я хочу спросить: чего вы хотите сейчас?

- Мира!

- Вы ходите свободы?

- Нет!

- Скажите тогда какой!

- Мирной!

- Вы хотите перемен?

- Нет.

- Каких? Что будем менять?

- Ничего!

"Огромное вам спасибо, что вы показали, что вы хозяева этой страны... Я встаю перед вами на колени впервые в своей жизни", - заявил Лукашенко, но на колени не стал. После этих слов его выступление завершилось и он ушел со сцены, показывая жест победы.

Митинг оппозиции

Если акция лукашенковцев проходила по классическим канонам - выступления, трибуна, музыка - то у оппозиции избрали другую тактику.

Ее сторонники наводнили центральные улицы Минска и сформировали огромный митинг с эпицентром в двух ключевых точках - на Стеле "Минск - город герой", а затем переместилися маршем на площади Независимости. На которой за несколько часов до того митинговали сторонники Бацьки.

Здесь не было никакой трибуны, а соответственно - и вожаков, которые бы явно руководили протестом.

Буквально на пять минут у Стелы выступила глава штаба снятого с выборов кандидата Виктора Бабарико. Мария Колесник призвала Лукашенко уйти в отставку, признать победителем выборов Тихановскую и предложила предприятиям объявить всеобщую забастовку. Те же мысли она затем повторила и около Дома правительства.

Но в основном преобладал сетевой формат мероприятия.

Вместо тысячи слов говорили более сотни тысяч участников антилукашенковского митинга. Они многократно перекрыли количество сторонников Бацьки. Причем митинговали не только в Минске, но и в Гродно, Бресте и других городах.

В Бресте произошел интересный инцидент - к толпе протестующих вышел мэр города и силовые чиновники: от начальника УВД до прокурора. Их освистали, но не прогнали и пальцем не тронули. В сторону властей не полетело даже ни одного предмета.

В столице сторонники оппозиции насчитали более двухсот тысяч только у Стелы победителям. Так это или нет - проверить сложно, однако и без скрупулезных подсчетов понятно, что людей море.

Точно также это море наводнило площадь Независимости, на которой находится дом правительства. Вокруг которого было практически не видно силовиков.

Отдельно нужно отметить, что противники Лукашенко старались максимально дистанцироваться от вопросов геополитического характера. Единственный намек на внешний фактор звучал в постоянных повторениях тезиса, что Беларусь должна стать "нормальной европейской страной". Однако никаких выпадов в адрес России или Союзного государства не было.

После того, как митинг завершился, около 20:00, оппозиционеры дружно освободили проезжую часть и постепенно разошлись по домам. То есть несмотря на подавляющее численное превосходство оппозиции, никаких эксцессов не произошло.

Не было предпринято, в частности, попыток захватить Дом правительства, хотя силовики не стояли прямо перед ним, а протестующих пришли многие десятки тысяч.

Но все обошлось мирно, показывая, что у модераторов протестов пока иные планы, чем штурм админзданий и силовое противостояние с властями. Но о планах чуть ниже.

Что показали оба митинга?

Несколько выводов из сегодняшнего дня.

Александр Лукашенко сумел, наконец, показать своих сторонников, показав, что далеко не вся страна против него.

Пусть людей вышло не так много, как сейчас собирается на Беломайдане, пусть большинство из них свозили организованно через профсоюзы и администрации, да и выглядели они не так стильно, как их оппоненты - но многие из них производили впечатление искренних сторонников президента со своей позицией. И все это не походило на невнятные акции Антимайдана времен Януковича.

Очевидно также, что сторонников у Александра Григорьевича еще больше. Но это скорее всего более возрастной контингент - пенсионеры, которые более пассивны и не часто ходят на подобные акции.

В том числе поэтому - но не только - вышедший после Лукамайдана митинг оппозиции многократно перекрыл количество сторонников Лукашенко. И показал, что улица в общем-то остается за оппозицией.

Однако угрожает ли это власти президента?

Сместить Бацьку могут три фактора.

Первый - реальная остановка крупнейших предприятий. Судя по всему на это сейчас и есть главный расчет оппозиции.

В прошедшие дни на предприятиях шли митинги и выдвигались политические требования (уход Лукашенко, новые выборы, освобождение задержанных на акциях протеста), в случае невыполнения которых работники угрожали забастовкой. На отдельных предприятиях (не самых крупных) она уже началась, но погоды пока это не делает.

Другое дело, если забастуют крупнейшие заводы. В большинстве случаев срок ультиматума истекает как раз в понедельник с утра.

Будет ли эта угроза приведена в действие?

С одной стороны, уже сегодня появилась информация, что одно из крупнейших предприятий-экспортеров страны "Беларуськалий" завтра объявляет забастовку. И если она на самом деле состоится это будет очень сильный удар по экономике Беларуси.

С другой стороны, пока непонятно, какая часть заводчан присоединится к забастовке на этом и на других предприятиях. Очевидно, что среди рабочих много тех, кто голосовал против Лукашенко. Но сколько из них будет готово на самом деле прекратить работу, рискуя ее потерять (президент уже заявил, что они могут не вернуться на рабочие места, так как на большинстве предприятий избыток персонала, а потому сокращения не повредят)?

Кроме того, официальные профсоюзы показали себя сегодня сторонниками президента, выступив одними из организаторов явки на Лукамайдан.

В общем, тема забастовки на неделе будет ключевой для судьбы страны. Если остановятся крупнейшие предприятия, президенту будет сложно удержать ситуацию под контролем, так как у страны нет экономического и финансового запаса прочности. Впрочем, с этим может помочь Россия, дав время властям справится с ситуацией. Но вряд ли это поддержки хватит на долгие месяцы.

Второй - переход на сторону протестующих силовиков. Здесь пока не видно поползновений к открытой измене. А с учетом того, что насилие с четверга прекратилось, накал между ОМОНом и протестующими уже спал.

Руководство же правоохранительных органов вряд ли начнет массово "переходить на сторону народа".

Это могло бы произойти, если бы Лукашенко начал в угоду беломайдану преследовать силовиков за былые избиения - с целью найти козлов отпущения. Однако этого не происходит, более того - сегодня на митинге Бацька торжественно поклялся "ребят не сдавать". И всячески демонстрировал воинственную риторику.

То есть президент дает понять милиционерам, что как в Украине не будет - власть их предавать не собирается.

Именно поэтому, кстати, одним из центральных требований беломайдана является открытие дел на силовиков за избиения. Если власть на это пойдет, она откроет дверь для будущей измены силовой вертикали.

Но пока предпосылок к этому нет. Наоборот, среди правоохранителей и сторонников президента распространяются истории об угрозах в адрес силовиков и их семей со стороны протестующих, что способствует их консолидации вокруг Лукашенко.

Третий фактор - захват протестующими админзданий, где они могут закрепиться и объявить себя альтернативным центром власти. Учитывая сколько людей сегодня вышло на улицы - такой вариант, по крайней мере технически, осуществим.

Но для этого опять же надо, чтоб силовики не сопротивлялись (или сопротивлялись слабо).

Потому что в противном случае силовые действия оппозиции будут использованы Лукашенко как повод для жесткой зачистки протеста.

Но пока, как видим, протестующие такие попытки даже не предпринимает, видимо, делая упор на забастовки и массовые акции, которые, по идее, должны деморализовать и самого Лукашенко и всю его вертикаль власти.

Но, повторимся, не факт, что все эти меры сработают. Не факт, что забастовка начнется, а если начнется, то продлится достаточно долго. Поэтому параллельно готовится "план Б". Сегодня польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Светлана Тихановская намерена провозгласить себя президентом Беларуси. После чего Запад признает ее в этом качестве. И, возможно, подкрепит это масштабными санкциями.

Если это правда, то в Минске может реализоваться сценарий Венесуэлы. Где фактическим президентом является Николас Мадуро, которого ненавидит полстраны, но тем не менее он контролирует государство. И где-то за границей есть альтернативный, признанный США и Европой Хуан Гуайдо. Который ничего не контролирует, но символизирует "другую Венесуэлу".

Но так или иначе, при любом варианте развития событий ключевая роль у России. Ее поддержка поможет продержаться Бацьке даже во время забастовки в надежде, что вскоре людям бастовать и протестовать надоест и они вернуться на свои рабочие места, а митинги будут становится все менее многочисленными.

И пока все идет к тому, что Москва ее окажет. В России полагают, что протесты (хотя в них участвует и много людей позитивно относящихся к РФ) модерируются и управляются прозападными силами, которые хотят через Майдан прийти к власти, чтоб вывести Беларусь из Союзного государства.

Другой вопрос, что даже если первую волну протестов удастся сбить, то недовольство общества правлением Лукашенко останется важным дестабилизирующим фактором для жизни страны.

Поэтому в последние дни среди российских экспертов в ходу информация, что через какое-то время Москва может предложить себя как посредника в переговорах Лукашенко и оппозиции для поиска некоего компромиссного варианта. Чтоб стать главным модератором политического процесса в стране и участвовать в оформлении понятной ей оппозиции, которая не будет выступать против Союзного государства (например, на основе трудовых коллективов предприятий, которые вряд ли заинтересованы в потере рынка сбыта в России).

То есть получить ту же ситуацию, которую американцы сейчас имеют в Украине - когда президенты меняются, а евроатлантический курс остается неизменным.

Но для этого нужно, чтоб во-первых, сам Лукашенко согласился на такой вариант (что пока далеко не факт), а во-вторых, чтоб протестующие или их часть были готовы о чем-то подобном договариваться с Россией. Так как пока они скорее нацелены на скорое свержение Лукашенко и требуют немедленного признания Тихановской президентом.