Президент Беларуси во время выступления на митинге, который сегодня собрался в Минске в его поддержку, предупредил бастующих граждан о том, что рабочие не смогут вернуться на свои рабочие места, если и дальше будут участвовать в протестах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Не бросайте рабочие места, ибо потом на них не вернетесь. Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете - 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, - что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко также обратился к представителям творческой интеллигенции с призывом "одуматься".

"Врачи, учителя, творческая интеллигенция - возьмите голову в руки. Мы не остановили ни один завод, ни одно село не закрыли и люди сегодня благодарят нас", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Минске собрался митинг в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. В Дому правительства подошли тысячи человек. В ходе выступления перед гражданами, Лукашенко дважды вспомнил про Украину.

"Страна" также ведет текстовую прямую трансляцию событий вокруг протестов в Беларуси.