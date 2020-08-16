На митинге за Лукашенко было 70 тысяч человек. Фото: БЕЛТА

В Минске на акции сторонников действующего президента страны Александра Лукашенко было 70 тысяч человек. На митинг у дома правительства к началу пришли 65 тысяч граждан, а к концу митинга их стало больше. 

Об этом сообщило госагентство БЕЛТА.

"Как стало известно БЕЛТА, на начало выступления главы государства число участников мероприятия составляло около 65 тыс. человек, а в пиковый, кульминационный момент, к финалу выступления президента собралось уже свыше 70 тыс.", - говорится в публикации госагентства.

"Вы этим показали, кто в доме хозяин", - процитировала БелТА Лукашенко.

МВД оценило количество участников митинга сторонников Лукашенко в 65 тысяч человек, уточняется, что эта цифра на начало акции, к ее завершению людей было больше.

В тоже время, по подсчетам сайта Тут.by на митинге сторонников Лукашенко было по максимальным прикидкам до 31 тысячи человек.

На митинге за Лукашенко было 70 тысяч человек

На митинге за Лукашенко было 70 тысяч человек

Фото: БЕЛТА

Напомним, что сегодня в Минске прошел митинг сторонников Лукашенко. Людей привозили из регионов колоннами автобусов.

Ранее "Страна" писала, о чем говорил Лукашенко на митинге своих сторонников

Также мы писали, что во всех городах страны собираются митинги оппозиции.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться