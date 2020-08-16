В Минске на акции сторонников действующего президента страны Александра Лукашенко было 70 тысяч человек. На митинг у дома правительства к началу пришли 65 тысяч граждан, а к концу митинга их стало больше.

Об этом сообщило госагентство БЕЛТА.

"Как стало известно БЕЛТА, на начало выступления главы государства число участников мероприятия составляло около 65 тыс. человек, а в пиковый, кульминационный момент, к финалу выступления президента собралось уже свыше 70 тыс.", - говорится в публикации госагентства.

"Вы этим показали, кто в доме хозяин", - процитировала БелТА Лукашенко.

МВД оценило количество участников митинга сторонников Лукашенко в 65 тысяч человек, уточняется, что эта цифра на начало акции, к ее завершению людей было больше.

В тоже время, по подсчетам сайта Тут.by на митинге сторонников Лукашенко было по максимальным прикидкам до 31 тысячи человек.

Фото: БЕЛТА

Напомним, что сегодня в Минске прошел митинг сторонников Лукашенко. Людей привозили из регионов колоннами автобусов.

Ранее "Страна" писала, о чем говорил Лукашенко на митинге своих сторонников.

Также мы писали, что во всех городах страны собираются митинги оппозиции.