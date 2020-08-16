Во воскресенье, 16 августа, министерство обороны Белаурси объявило о проведении военных учений у литовской границы. Они начнутся уже завтра, 17 августа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"В продолжении темы "угрозы НАТО" Минобороны Беларуси объявило о военных учениях, которые пройдут с 17 по 20 августа у литовской границы. Ход понятный. Непонятно многие ли в эту угрозу поверят. Учитывая, что ещё две недели назад Лукашенко говорил о кознях совсем с другого направления", - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что подобная смена риторики со стороны Лукашенко может сказаться на доверии к нему.

"Хотя, повторимся, заявления об "угрозе от НАТО" из уст Лукашенко звучат органичнее заявлений об "угрозе из России". Но в любом случае такая быстрая смена концепции на 180 градусов девальвирует доверие к словам президента", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, сегодня в Минске проходят сразу два масштабных протеста: в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Вместе с тем, сегодня же проходит другой митинг - "За свободу".

"Страна" ведет текстовую прямую трансляцию событий вокруг протестов в Беларуси. Пока что сторонники главы республики только подходят к Дому правительства, однако уже понятно, что участвовать в мероприятии будут тысячи людей.