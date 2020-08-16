В Украине на следующей неделе снова жара. Температура воздуха в понедельник, 17 августа, уже будет достигать +25...+30 градусов, а в дальнейшем жара усилится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди 17-го августа в Украине маловероятны. Дожди с грозами ожидаются только в Прикарпатье.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

"В Киеве понедельник будет уже горячее, до +28 градусов, на неделе жара усилится. Только в четверг, 20 августа, из-за дождя, градусы кратковременно прыгнут вниз, посвежеет, однако конец недели снова будет очень теплым", - объяснила синоптик.

Ранее мы писали, что в Днепре выпал град размером с голубиное яйцо, ураган повалил деревья.

Также "Страна" публиковала подробную карту погоды на понедельник и вторник.