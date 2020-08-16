В воскресенье, 16 августа, Папа Римский Франциск призвал власти и оппозицию Беларуси к диалогу, отказавшись при этом от насилия.

Об этом он рассказал во время обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане, передают "РИА Новости".

"Мои мысли обращаются к дорогой Беларуси. Со вниманием я слежу за ситуацией в этой стране после выборов и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира", - сказал он.

Уточняется, что в этот момент на площади Святого Петра находились несколько человек с бело-красными флагами, которые использует оппозиция Беларуси.

Напомним, до этого с похожим заявлением выступила и православная церковь Беларуси. Священнослужители призвали граждан отказаться от протестов и насилия, поскольку это может довести страну до разрушительных последствий.

Напомним, сегодня в Минске собрался митинг в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. В Дому правительства подошли тысячи человек. В ходе выступления перед гражданами, Лукашенко дважды вспомнил про Украину.