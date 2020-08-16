Началась погрузка урожая херсонских арбузов для отправки в Киев. Ожидается, что баржа "Голопристаньская" транспортирует около 300 тонн этих сладких плодов. Причем часть из этих арбузов будут продаваться в столице с QR-кодом с ссылкой на туристический портал Херсона.

Об этом рассказал председатель правления ОО "Центр живой истории "Олешье", президент региональной туристической организации "Туризм Херсона" Павел Билецкий и издание "Вечерний Киев".

Сообщается, что за доставку груза отвечает компания "Нибулон". Арбузы попадут на прилавки магазинов уже на следующей неделе.

В компании уточнили, что это уже четвертый год подряд, когда арбузы будут доставляться с Херсонской области по водному пути. У этого способа транспортировки есть свои плюсы - в отличие от грузовых автомобилей, баржу не трясет и не бросает из стороны в сторону, благодаря чему большинство арбузов сохранят товарный вид. Кроме того, доставка ягод по воде снимает нагрузку с дорог, асфальтовое покрытие которых и так страдает от перегруженных фур при условии сильной жары.

В свою очередь президент туристической компании "Туризм Херсона" Павел Билецкий рассказал, что в этом году часть арбузов будут продаваться с наклейкой, на которой будет изображен QR-код, ведущий на туристический портал региона.

"Да, вот мы только сейчас вернулись в Херсон (с причала филиала "Голопристанская", где грузят баржу, – ред.). Мы за средства Агентства США по международному развитию (USAID) напечатали сто тысяч наклеек, потом еще своих "досыпали" немного денег и напечатали еще 100 тысяч наклеек. Сейчас мы наклеили часть наклеек на арбузы, которые отправятся баржей", - отметил Билецкий.

Напомним, в августе 2017 года вся страна во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом следила за баржей, которая везла арбузы из Херсона в Киев. Позиционировалось это событие чуть ли не как главный успех Кабмина и прорыв в судоходстве - баржа, груженная арбузами, плывет по Днепру впервые за 14 лет. Но украинские пользователи соцсетей тогда единогласно посмеялись над пиар-инициативами правительства, которое выдает будничную работу за особое событие.

Ранее мы писали, что в начале августа 2020 года оптовые цены на арбузы, несмотря на сезонное снижение, поднялись почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.