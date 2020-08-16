Херсонские арбузы появятся на прилавках магазинов на следующей неделе. Фото: Facebook

Началась погрузка урожая херсонских арбузов для отправки в Киев. Ожидается, что баржа "Голопристаньская" транспортирует около 300 тонн этих сладких плодов. Причем часть из этих арбузов будут продаваться в столице с QR-кодом с ссылкой на туристический портал Херсона.

Об этом рассказал председатель правления ОО "Центр живой истории "Олешье", президент региональной туристической организации "Туризм Херсона" Павел Билецкий и издание "Вечерний Киев".

Сообщается, что за доставку груза отвечает компания "Нибулон". Арбузы попадут на прилавки магазинов уже на следующей неделе.

Херсонские арбузы "доплывут" до киевских магазинов на следующей неделе. На части из них наклеен QR-код. Фото: Facebook

В компании уточнили, что это уже четвертый год подряд, когда арбузы будут доставляться с Херсонской области по водному пути. У этого способа транспортировки есть свои плюсы - в отличие от грузовых автомобилей, баржу не трясет и не бросает из стороны в сторону, благодаря чему большинство арбузов сохранят товарный вид. Кроме того, доставка ягод по воде снимает нагрузку с дорог, асфальтовое покрытие которых и так страдает от перегруженных фур при условии сильной жары.

В свою очередь президент туристической компании "Туризм Херсона" Павел Билецкий рассказал, что в этом году часть арбузов будут продаваться с наклейкой, на которой будет изображен QR-код, ведущий на туристический портал региона.

Херсонские арбузы "доплывут" до киевских магазинов на следующей неделе. На части из них наклеен QR-код. Фото: Facebook

"Да, вот мы только сейчас вернулись в Херсон (с причала филиала "Голопристанская", где грузят баржу, – ред.). Мы за средства Агентства США по международному развитию (USAID) напечатали сто тысяч наклеек, потом еще своих "досыпали" немного денег и напечатали еще 100 тысяч наклеек. Сейчас мы наклеили часть наклеек на арбузы, которые отправятся баржей", - отметил Билецкий.

Херсонские арбузы "доплывут" до киевских магазинов на следующей неделе. На части из них наклеен QR-код. Скриншот: Facebook

Напомним, в августе 2017 года вся страна во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом следила за баржей, которая везла арбузы из Херсона в Киев. Позиционировалось это событие чуть ли не как главный успех Кабмина и прорыв в судоходстве - баржа, груженная арбузами, плывет по Днепру впервые за 14 лет. Но украинские пользователи соцсетей тогда единогласно посмеялись над пиар-инициативами правительства, которое выдает будничную работу за особое событие.

Ранее мы писали, что в начале августа 2020 года оптовые цены на арбузы, несмотря на сезонное снижение, поднялись почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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