Американские ученые Гаррет Принс и Мишель Сегель из госпитали Кук в Чикаго заявили, что постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса.

Об этом свидетельствует результаты их расследования, опубликованные в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

Так, медики рассматривают случаи, когда у человека была икота и на нее не обратили внимание. Спустя время оказалось, что у этих людей подтвердился коронавирус.

К примеру, в апреле в чикагскую больницу обратился мужчина из-за непрерывной икоты, которая "преследовала" его несколько дней. Симптомов, типичных для коронавируса, у него не было.

Однако анализы показали, что коронавирус есть и легкие находятся в состоянии серьезного разрушения. Несмотря на это медикам удалось его вылечить.

Ученые утверждают, что постоянная икота при коронавирусе может быть вызвана поражением нерва, который расположен возле диафрагмы дыхательных путей.

Напомним, некоторые пациенты, пережившие коронавирус, продолжают страдать от его симптомов уже более 100 дней после получения отрицательных результатов теста.

Также "Страна" писала, что симптомы гриппа и коронавируса похожи, поэтому стоит знать, как отличить одну болезнь от другой. При гриппе температура тела часто поднимается до высоких отметок - вплоть до 40 градусов, также ясно наблюдается слабость и ломота во всем теле. Многие зараженные коронавирусом же чувствуют потерю обоняния, вкусы притупляются.