Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего эмоционального выступления перед тысячами сторонников в Минске в речи на митинге своих сторонников дважды упомянул Украину.

И оба раза сугубо в негативном котексте.

"Кто-то хочет новых выборов - за окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство, приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также сказал, что "в Украине стоят на коленях" и "молятся непонятно кому".

"ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить - не вопрос. Но убивать и обдирать они будут вас. Остановитесь, не убивайте свое будущее. Загубите не Лукашенко, загубите первого президента, это будет началом вашего конца. Вы всегда будете как в Украине, как в других странах стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", - заявил Лукашенко.

Напомним, на митинге Лукашенко также рассказывал о том, что не отдаст никому Беларусь, даже если умрет.

Ранее мы писали, что сегодня в Минске проходят сразу две масштабных акции: в поддержку действующего президента Александра Лукашенко и против него.

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