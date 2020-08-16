На митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко выступила украинская композитор и певица Виктория Кохана, рассказав о негативных последствиях двух Майданов в Киеве.

Соответствующие кадры опубликовал на YouTube телеканал "Дождь".

"Хочу сказать, что это самое большое сокровище, которое вы имеете. Поверьте мне, человеку, который всю жизнь живет в Украине. Вы имеете спокойствие и мир. И пока вы это имеете, вы самые богатые люди в мире. Вы и так все хорошо знаете, что в 2004-м у нас была первая революция. В 2013-м у нас была вторая революция", - сказала она.

После обеих революций, утверждает Кохана, Украину ждали негативные последствия.

"К сожалению, первая революция разделила людей на сорта. Первый, второй, третий и дальше. Кто был там – тот знает. Вторая закончилась тем, что мы потеряли территорию. К сожалению, мы потеряли также мир. Мы очень хотим мира. Понимаете? И я вас прошу – не повторяйте наших ошибок. Не делайте. Просто храните друг друга. Я много путешествую, потому что я музыкант. Я много езжу по гастролям, много вижу музыкантов. Вам все завидуют", - рассказала она.

Уточним, что настоящее имя исполнительницы Виктория Кущ и родилась она в Киеве в 1984 году. Музыкой начала заниматься в пятилетнем возрасте, окончила музыкальную школу имени Н. В Лысенко. После этого училась в Киевской консерватории Чайковского сперва на дирижерско-хоровом факультете, а чуть позже на композиторском. Она является автором ряда известных композиций, среди которых "Юра, прости", "Шуры-Муры" группы "НеАнгелы" и хиты группы NikitA "Хозяин", "Делай, что хочешь".

Кроме того, она писала песни для таких исполнителей, как Анита Цой, Ирина Круг, Таисия Повалий, На-На, Наташа Королева, Слава и Николай Басков.

26 марта 2019 года указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко Виктория Кохана была удостоена почётного звания "Заслуженный деятель искусств Украины".

Виктория Кохана высутпила на митинге в поддержку Лукашенко. Фото: Telegram/Sputnik

Напомним, сегодня в Минске проходят сразу два масштабных протеста: в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Вместе с тем, сегодня же проходит другой митинг - "За свободу".

"Страна" ведет текстовую прямую трансляцию событий вокруг протестов в Беларуси. Пока что сторонники главы республики только подходят к Дому правительства, однако уже понятно, что участвовать в мероприятии будут тысячи людей.