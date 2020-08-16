Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на провластном митинге в Минске у Дома правительства. Лидер государства заявил, что не верит в фальсификацию выборов и пообещал наступление "начала конца", если народ "загубит первого президента". По словам Лукашенко, на митинг пришли более 50 тысяч человек.

Прямую трансляцию речи главы республики вел ряд YouTube-каналов в воскресенье, 16 августа.

В начале своего выступления Лукашенко поблагодарил присутствующих за то, что они пришли на мероприятие и "четверть века терпят" его, "человека, приехавшего из провинции". Глава республики отметил, что не хотел звать людей на провластный митинг и отвлекать их от дел.

"Вы собираете хлеб, готовите детей в школу. Я помню 1990-е. Здесь стояли люди - рабочие - с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь", - заявил Лукашенко.

По его словам, власти сделали то, о чем "мечтали миллионы предшественников" - построили сверенное независимое государство. Участники митинга принялись скандировать "Спасибо" и "За Батьку" после этих слов.

Рассказал Лукашенко и о внешней угрозе.

"Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация. Нам предложили ланцюг от Вильнюса до Киева, мы не должны стать санитарной зоны, не должны стать отхожим местом для Европы. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство. Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых. Я никогда не пойду на слом нашего государства", - эмоционально заявил глава республики.

Лукашенко заявил, что молодежь, которая вышла против него, не помнит 90-х и как он, Лукашенко спас страну от бандитов и олигархов.

"Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просил меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили независимое суверенное государство. Время выбрало нас и мы это сделали!", - заявил президент Беларуси.

"Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну", - выкрикнул Лукашенко и добавил, что он "живой" и "будет жить всегда". Он добавил, что на выборах президента республики не могло быть "больше 80%" фальсификаций, а оппозиция породила "жестокость на улицах".

"Загубите первого президента - это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, стоять на коленях и молиться неизвестно кому", - воскликнул Лукашенко.

Также у президента Беларуси с участниками мероприятия завязался небольшой диалог:

- Я хочу спросить: чего вы хотите сейчас?

- Мира!

- Вы ходите свободы?

- Нет!

- Скажите тогда какой!

- Мирной!

- Вы хотите перемен?

- Нет.

- Каких? Что будем менять?

- Ничего!

"Огромное вам спасибо, что вы показали, что вы хозяева этой страны... Я встаю перед вами на колени впервые в своей жизни", - заявил Лукашенко. После этих слов его выступление завершилось и он ушел со сцены, показывая жест победы.

Напомним, сегодня в Минске проходят сразу два масштабных протеста: в поддержку действующего президента Александра Лукашенко и марш оппозиции "За свободу".

"Страна" ведет текстовую прямую трансляцию событий вокруг протестов в Беларуси. Пока что сторонники главы республики только подходят к Дому правительства, однако уже понятно, что участвовать в мероприятии будут тысячи людей.