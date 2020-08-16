В воскресенье, 16 августа, в Лондоне умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Причины трагедии сейчас выясняются.

Об этом сообщает Zakon.kz.

Так, предварительной причиной смерти Айсултана Назарбаева является остановка сердца. Через 10 дней Айсутлан Рахатович отмечал бы свой 30 день рождения.

Родился внук экс-президента 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а в 2010-м окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте.

В 2012-м начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

В 2019-м лондонский суд приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейскими.

Напомним, бывший глава Казахстана пользуется особой популярностью на постсоветском пространстве и других странах - его имя носят улицы в Иордании, Турции, в Чечне, в Казани. В честь него названы улицы, лицеи и другие объекты и в Казахстане, после его ухода даже столица государства сменила название с Астаны на Нур-Султан.

А 18 июня текущего года стало известно, что Назарбаев заразился коронавирусом. Он излечился от Covid-19 в самом начале июля.