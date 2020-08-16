В воскресенье, 16 августа, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина соответственно. В разговоре Кремль подтвердил готовность Москвы оказать республике необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о Союзном государстве и - при необходимости, в случае внешней угрозы - по линии ОДКБ.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу лидера Беларуси.

Уточняется, что они обсудили ситуацию в Беларуси. Свое видение ситуации высказал Путин, но информационное агентство не приводит его слова.

"Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что Лукашенко обсуждал с Путиным возможность оказания всесторонней помощи по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних угроз вчера, 15 августа. Также вчера президент Беларуси заявил об обеспокоенности военными учениями НАТО на территории соседних Литвы и Польши.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, введет ли Путин войска в соседнюю республику по просьбе Лукашенко.