Иван Шкрум, отец нардепа от "Батькивщины" Алены Шкрум и тесть народного депутата от "Слуги народа" Дмитрия Наталухи, стал жертвой воров. Из его сумки неизвестные украли более 20 тысяч гривен.

Об этом в воскресенье, 16 июня, передает корреспондент "Страны".

Сообщается, что инцидент произошел в ресторане высокой французской кухни "Горчичное зерно" на улице Московской в Киеве. По информации источников в правоохранительных органах, тесть и отец депутатов зашел выпить чашечку кофе с выпечкой и после этого по оплошности оставил свою сумку на стуле, расплатился и ушел из заведения.

На улице мужчина спохватился, что забыл в заведении сумку с деньгами и личными вещами и вернулся. Сумка была на месте, поэтому сразу проверять ее содержимое он не стал. Однако уже дома обнаружил, что за короткое время, пока сумка была вне поля его зрения, из нее выкрали все деньги, что у мужчины были с собой на тот момент - более 20 000 гривен.

Когда Шкрум позвонил в ресторан, там потерпевшему пояснили, что персонал заведения не мог выкрасть его деньги и посоветовали ему обратиться в полицию. По факту завладения имуществом Шкрума правоохранители завели уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (Кража).

По данным источников корреспондента в Нацполиции, учитывая уровень родственных связей потерпевшего, к делу в Печерской полиции отнеслись со всей серьезностью и воры на данный момент уже задержаны. Из открытых источников известно, что на Ивана Шкрума зарегистрировано несколько фирм, одна из них юридическая.

К слову, на прошлой неделе жертвой кражи на Печерске стал бывший внефракционный депутат Олег Недава. У него из машины "Audi Q8" оставленной на СТО на улице Бойчука украли пистолет для спортивной стрельбы Sig Sauer, документы на оружие, водительские права и банковские карты.

Напомним, недавно в Дарницком районе столицы жертвой преступников стала народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Савченко. Воры забрали технику из ее автомобиля.

Ранее мы писали, что из квартиры нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко украли духи и булавку с золотым трезубцем.