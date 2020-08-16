В субботу, 15 августа, Белорусская православная церковь выступила с обращением к народу, призвав людей остановить противостояние. Священнослужители говорят, что если демонстрации продолжаться, страну доведут до разрушительных последствий.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте БПЦ.

"Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей. Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий", - говорится в сообщении.

В то же время в церкви рассказали, что думают о пытках и насилии, которые вспыхнули после протестов.

"Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди - остановиться и прекратить противостояние", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, сегодня в Минске собрался митинг в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Сторонники главы республики только подходят к Дому правительства, однако уже понятно, что участвовать в мероприятии будут тысячи людей.

Ранее мы писали, что сразу после окончания основного дня голосования 9 августа в Минске и десятках других городов Беларуси начались протесты, которые сопровождались столкновениями с правоохранителями. В результате этого скончались два человека.