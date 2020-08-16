В ближайшее время в Украине ожидается небольшое потепление, но Закарпатье и Карпаты накроют кратковременные грозовые дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, на Закарпатье и Карпатах днем будут кратковременные дожди с грозами. На остальной части Украины будет без осадков. Ветер будет переменный, в пределах 3-8 м/с. Ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла, а на Закарпатье и побережье до 18 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов со знаком "плюс".

В Киеве в понедельник будет солнечно и тепло, в районе 27-29 по Цельсию. Ночью синоптики прогнозируют от 13 до 15 тепла.

Во вторник, 18 августа, дожди накроют на западных и местами в Житомирской области. Возможны грозы. На остальной части Украины будет солнечно. Ночью ожидается от 12 до 17 градусов, а на побережье морей до 19 тепла. В дневное время суток воздух арогреется до 27-32 градусов, а в западных областях от 23 до 28 градусов.

В Киеве будет без осадков, ночью от 14 до 16, а днем около 27-29 по Цельсию.

Напомним, ранее синоптик рассказала о похолодании на выходных в Украине.

Также мы писали, что синоптики предупредили, что в некоторых областях Украины пройдут дожди.