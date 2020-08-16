К Дому правительства в Минске, где сегодня пройдут сразу два митинга, акция сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко и марш оппозиции, приехал кортеж главы государства. Также в центре столицы замечен транспорт ОМОНа.

Об этом в воскресенье, 16 августа, информирует РБК.

Также сообщается, что на площадь Независимости прибывают дополнительные наряды милиции для обеспечения общественного порядка. Возле Дома правительства журналисты заметили автомобили ОМОНа и автозаки.

Место проведения провластной акции протеста обнесено металлическими ограждениями, через которые осуществляется пропуск на мероприятие. Правооохранители тщательно досматривают участников митинга, по периметру площади расставлена сельхозтехника.

Ранее мы писали, что в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а Тихановская - 10,12%.

Сразу после окончания основного дня голосования 9 августа в Минске и десятках других городов Беларуси начались протесты, которые сопровождались насилием со стороны силовиков. По состоянию на сегодняшний день, митинги продолжаются уже около недели.

"Страна" ведет текстовую прямую трансляцию событий вокруг протестов в Беларуси. Пока что сторонники главы республики только подходят к Дому правительства, однако уже понятно, что участвовать в мероприятии будут тысячи людей.