Переданные России мужчины, которых накануне выборов президента задержали под Минском и обвинили в работе на ЧВК "Вагнера", рассказали о задержании их спецслужбами Беларуси и пребывании в стране в течении последних двух недель.

Свои комментарии они дали российским СМИ.

"Пришли представители белорусской стороны, сказали, что во всем разобрались и теперь вы свободные люди", - рассказал один из задержанных ранее.

Один из бойцов рассказал, что происходящее во время задержания напоминало ему "какой-то сюрреализм":

"Никто не понимал, что вообще происходит. Какие-то вопросы начали задаваться о боевиках, о прочем там. Народ был просто в шоке, не понимал, что происходит на данный момент вообще", - сказал он.

Напомним, в ночь на 29 июля белорусские силовики задержали под Минском 33 наемника и заявили, что они - из российской ЧВК "Группа Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

В пятницу, 14 августа, Генеральная прокуратура России заявила о том, что тридцать два россиянина, задержанных под Минском белорусскими силовиками, были переданы их специалистам.

Уже на следующий день, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, раскритиковав действия Беларуси. Он назвал действия Лукашенко "странным, некорректным и неприемлемым шагом".