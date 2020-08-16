Бывший помощник президента Беларуси, посол республики в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих против фальсификации выборов главы государства. Он стал первым из действующих глав белорусских дипломатических миссий, который высказался в поддержку оппозиционных демонстрантов.

Дипломат опубликовал соответствующее видеообращение в воскресенье, 16 августа.

"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок", - заявил Лещеня.

По словам дипломата, он шокирован историями о пытках и избиениях в Беларуси.

"Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века", - сказал посол.

Лещеня также заявил, что на информационных ресурсах Беларуси на "одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков" узнал одноклассника своей дочери, "который точно никогда не был смутьяном".

Работник дипмиссии отметил, что МИД часто приравнивают к силовым ведомствам, задача которых - не допустить вмешательства во внутренние дела страны. В то же время Лещеня подчеркнул, что "составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры". Посол выразил надежду, что будущее Беларуси будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических партий.

Игорь Лещеня был назначен послом Беларуси в Словакии в июле 2016 года. В разные годы он возглавлял посольства в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента Беларуси Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

Как отмечает телеграм-канал "Политика Страны", в начале Майдана, 30 ноября 2013 года, по подобному сценарию отреагировал консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, который сейчас более известен своим скандалом с вызовом проституток в Верховной Раде. Позже, 4 февраля 2014 года, когда режим Януковича уже не был устойчивым, 17 дипломатов подписали обращение с выражением солидарности Майдану. Первым в списке стояла подпись Андрея Дещицы, который после смены власти стал исполняющим обязанности главы МИДа. Но долго он там не продержался. Вскоре его сменил Павел Климкин, который во время протестов в Киеве служил Януковичу послом в Германии.

Видео: YouTube/ Dmitriy Babenko

Напомним, ранее с критикой белорусских властей выступали дипломаты Европейского Союза. Главы МИД стран ЕС согласились, что против чиновников республики необходимо ввести точечные санкции за разгон мирных митингов.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 16 августа, в Минске пройдет масштабный митинг противников президента Беларуси Александра Лукашенко.