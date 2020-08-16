Несостоявшийся из-за отказа в регистрации местным ЦИК кандидатом в президенты главный конкурент главы Беларуси Александра Лукашенко Валерий Цепкало намерен вместе с семьей покинуть Украину. Политик хочет переехать в Польше, где встретится с коллегами из Вашингтона.

Об этом сообщил штаб белорусского политика, передают "РИА Новости".

"Это не произойдет прямо сейчас, это произойдет в течение нескольких дней ближайших. Да, у них такие планы есть - перебраться в Варшаву. Это будет временное место жительства. У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона", - сказал представитель штаба.

В то же время уточняется, что возможный переезд Цепкало в Польше, предварительно, может состояться во вторник. Но при условии, что будут готовы соответствующие документы.

Сегодня утром, 16 августа, в Украину прибыла жена политика Вероника вместе с детьми. Однако, не обошлось без эксцессов: ночью их несколько часов удерживали на российском пункте пропуска "Троеборное" (с украинской стороны это "Бачевск" в Сумской области – Ред.).

По словам Цепкало, его жену Веронику с детьми "завернули" после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной стороне. Но уже утром Цепкало опубликовал пост, в котором рассказал о том, что жене с детьми все-таки удалось прибыть в Украину.

"Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!" - говорится в тексте сообщения.

Напомним, 14 июля ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатом в президенты.

После этого Цепкало выехал из страны и вывез с собой детей. Политика якобы хотели задержать, а его жену - лишить родительских прав. В последний раз политик был замечен в Киеве.

Позднее бывший претендент на участие в выборах президента Беларуси объявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь" и сайта, подобного украинскому "Миротворцу". Ожидается, что он будет называться "Доска национального позора". Там будут публиковаться личные данные членов избиркомов, которые принимали участие в в фальсификации результатов президентских выборов, а также ОМОНовцев, которые применяли насилие к протестующим.

Вчера, 15 августа, Цепкало объявили в розыск в Росии после того, как в Беларуси открыли уголовное дело против него. Политика обвинили в получении взятки.