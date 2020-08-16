Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за запретом на деятельность ByteDance, которая владеет приложением TikTok, под давлением могут оказаться другие китайские компании, работающие на территории Соединенных Штатов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась на странице Белого дома в Twitter.

Так, он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли введение ограничений против корпорации Alibaba,

"Да, мы рассматриваем и другие варианты", - сказал он.

Вместе с тем Трамп напомнил об уже действующих ограничениях в отношении китайской компании Huawei. По его словам, он не намерен отменять их.

"Huawei сюда не придет", - рассказал он.

Уточним, что Alibaba является одним из наиболее крупных в мире компаний по электронной коммерции и цифровым платежам. Ей принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/p8qlTCUsCZ — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2020

Дональд Трамп допустил санкции против китайской компании Alibaba. Смотреть с 23:23. Видео: twitter.com/WhiteHouse

Она была основана в 1999 году Джеком Ма, состояние которого Forbes оценивает в 48,4 миллиарда долларов.

Напомним, вчера Трамп подписал указ, который ограничивает действие китайского приложения TikTok на территории страны.

Также "Страна" рассказывала, что в пятницу, 7 августа, Трамп подписал указ призванный ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от китайского приложения TikTok. Этим документом президент США запретил заключать любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd (владельцем TikTok - Ред.) после 20 сентября 2020 года.