По состоянию на утро воскресенья, 16 августа, коронавирус подтвердился у 146 жителей столицы. Всего с начала эпидемии заразились 10 538 украинцев.

Об этом сообщил киевский мэр города Виталий Кличко у себя в Telegram-канал.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за прошедшие сутки еще на 146 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 153 киевлян. На сегодня в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заражения на COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, заболели 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 50 мужчин возрастом от 20 до 82 лет и 11 детей: четыре девочки от одного до 11 лет и семь мальчиков от восьми до 13 лет.

"В больницы столицы были госпитализированы 27 пациентов, другие – на самоизоляции, под присмотром врачей", - говорится в тексте сообщения.

Больше всего случаев заражения было обнаружено в Соломенском районе – 26 человек. В Деснянском районе заболели 24 человека, а в Голосеевском районе подтвердились 20 случаев.

"В связи с тем, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирусом. Киев готовит медицинские учреждения второй волны для лечения больных COVID-19", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине подтвердились 1637 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы писали, что по состоянию на 15 августа 7 украинских регионов не могли ослабить коронавирусный карантин из-за активного распространения там инфекции.