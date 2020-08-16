В воскресенье, 16 августа, в Минске пройдет митинг сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко. Вслед за ним начнется марш "За свободу" на который выйдет оппозиция, критикующая власти за фальсификацию выборов главы государства.

Об этом информируют оппозиционные и провластные информационные ресурсы Беларуси.

Так, организатором митинга в поддержку Лукашенко выступила провластная общественная организация "Белая Русь". Мероприятие начнется в 12:00 на площади Независимости возле Дома правительства в Минске.

"Сугубо мирный (митинг - Ред.). На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами -- вся конструктивная Беларусь! Хватит молчать!" - говорится в анонсе мероприятия сторонников действующего президента Беларуси.

А уже спустя два часа, в 14:00 начнется митинг оппозиции, под названием "Общегражданский марш "За свободу". Причем место его проведения совпадает с акцией провластных активистов.

"Они (действующие власти республики - Ред.) должны ответить за все пытки, зверства и убийства. Завтра и послезавтра мы подходим к Финалу... Звоните заранее в двери всем своим соседям и вместе выходите в центр города. Как только займем всю площадь Независимости, выдвигаемся к Стеле и там призываем власть к ответу за преступления", - говорится в посте телеграм-канала NEXTA Live, который стал рупором протеста в Беларуси.

Авторы публикации также призывают присоединиться к акции и жителей регионов. Для этого им необходимо будет выйти в 14:00 на центральные площади своих городов и "вызывать к ответу" глав райисполкомов и РУВД.

Требования противников Лукашенко остаются неизменными: немедленное освобождение всех задержанных политзаключенных, отставка президента Беларуси, проведение суда над виновными в убийствах и пытках демонстрантов.

В то же время, если сегодня добиться своих целей оппозиционерам не удастся, они планируют проводить акции и завтра. Протестующим в понедельник, 17 августа, предлагается занять Партизанский проспект и направиться к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ), куда планировал наведаться с визитом Лукашенко.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал сегодняшние мероприятия в Беларуси.

"Лукомайдан против Беломайдана. Впервые собирают свой митинг сторонники Лукашенко (на 12.00). А его противники созывают людей на свой митинг в 14-00. Причем это тоже, по большому счету, будет первый общий полноценный митинг оппозиции. До того были марши, цепи солидарности, митинги на отдельных заводах. Но вот так, чтоб собрать всех вместе, поставить трибуну и говорить речи – такого еще не было.

И на это будет интересно посмотреть. Не только в плане того сколько народа выйдет против Лукашенко (хотя это тоже важно с точки зрения давления на госаппарат и силовиков), но и в плане того, а что говорить будут? Какие акценты будут, например, в отношении России и Союзного государства, экономических связей с РФ, отношений с Западом и ЕС. С начала протеста эти темы старательно обходили, фокусируясь на теме фальсификаций, честных выборах и насилия против протестующих. Но на общем митинге геополитические моменты и вопрос «что сделаем со страной без Лукашенко» обойти будет сложно.

Не менее важен и митинг сторонников Лукашенко. Насколько он будет многочисленным и, главное, убедителен в плане предъявления народной поддержки. Действительно, если власти говорят, что президент набрал 80%, то где-то ж эти люди должны быть. И должны быть готовы выйти на улицу защитить свой выбор. Но если Лукомайдан будет представлять унылое зрелище согнанных насильно бюджетников и госслужащих, а тем более, если их прямо на месте переагитируют беломайданщики, то это пробьет очень сильную брешь в обороне Лукашенко. И может стать мощным сигналом для чиновников и силовиков, что "Акела промахнулся", - говорится в посте.

Напомним, оппозиционный телеграм-канал NEXTA Live назвал запланированные на 16-17 августа митинги оппозиции "финалом", подразумевая, что Лукашенко после проведения этих мероприятий якобы не сможет удержать власть в Беларуси.

Также "Страна" сообщала, что на запланированный сегодня митинг сторонников действующего президента Беларуси, как утверждают оппозиционные телеграм-каналы, принудительно собирают бюджетников, госслужащих и работников госпредприятий.

Ранее мы писали, что в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а Тихановская - 10,12%.

Сразу после окончания основного дня голосования 9 августа в Минске и десятках других городов Беларуси вспыхнули оппозиционные протесты, которые сопровождались столкновениями с правоохранителями.