Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подумает о помиловании бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, а также возможности его возвращения в страну.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом", - сказал он.

В то же время Трамп уточнил, что ему, возможно, нужно будет начать разбираться с этим вопросом.

Напомним, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил известность в 2013-м, когда предоставил ряду изданий секретную информацию АНБ о слежке властей за коммуникациями граждан многих государств по всему миру.

После этого ему предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Из-за этого Сноудену пришлось бежать из США в Гонконг, где он снял номер в отеле, но стремительно покинул его из-за опасений. Несколько недель он прятался дома у группы беженцев, после чего уехал в Россию. Там же получил временное убежище и вид на жительство.

Напомним, Сноуден был включен в список знаковых фигур десятилетия от журнала Financial Times. Помимо него, в нем есть Владимир Путин, Тим Кук, Джефф Безос, Илон Маск и Лионель Месси.

Также "Страна" рассказывала о том, что адвокат Анатолий Кучерена подтвердил информацию о том, что Федеральная служба безопасности РФ пыталась завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена после того, как он прилетел в "Шереметьево" в июне 2013 года.