Наибольший суточный прирост зафиксированных случаев Covid-19 выявлен в Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В Луганской области новых случаев коронавирусной болезни не было обнаружено вовсе.

Об этом гласит статистика министерства здравоохранения Украины по состоянию на воскресенье, 16 августа.

Новые случаи Covid-19, которых за сутки в Украине выявили 1637, распределились по регионам следующим образом:

Винницкая область - 3213 (+38)





Волынская область - 4644 (+54)





Днепропетровская область - 1725 (+26)





Донецкая область - 1088 (+15)





Житомирская область - 2430 (+53)





Закарпатская область - 6246 (+76)





Запорожская область - 1085 (+33)





Ивано-Франковская область - 6626 (+158)





Кировоградская область - 742 (+3)





г. Киев - 10538 (+146)





Киевская область - 4530 (+35)





Львовская область - 11951 (+127)





Луганская область - 178 (0)





Николаевская область - 808 (11)





Одесская область - 4964 (+93)





Полтавская область - 548 (+4)





Ровненская область - 7538 (+105)





Сумская область - 854 (+39)





Тернопольская область - 3732 (+97)





Харьковская область - 6065 (+228)





Херсонская область - 299 (+5)





Хмельницкая область - 1581 (+42)





Черновицкая область - 7617 (+183)





Черкасская область - 1148 (+34)





Черниговская область - 1206 (32)

Напомним, с начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 2068 пацентов с этим диагнозом, из них только за прошедшие сутки умерли 24 человека.

Ранее мы писали, что по состоянию на 15 августа 7 украинских регионов не могли ослабить коронавирусный карантин из-за активного распространения там инфекции.