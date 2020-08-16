В Киеве за сутки коронавирус подтвердился у 146 человек. Фото: Страна

Наибольший суточный прирост зафиксированных случаев Covid-19 выявлен в Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В Луганской области новых случаев коронавирусной болезни не было обнаружено вовсе.

Об этом гласит статистика министерства здравоохранения Украины по состоянию на воскресенье, 16 августа.

Новые случаи Covid-19, которых за сутки в Украине выявили 1637, распределились по регионам следующим образом:

  • Винницкая область - 3213 (+38)

  • Волынская область - 4644 (+54)

  • Днепропетровская область - 1725 (+26)

  • Донецкая область - 1088 (+15)

  • Житомирская область - 2430 (+53)

  • Закарпатская область - 6246 (+76)

  • Запорожская область - 1085 (+33)

  • Ивано-Франковская область - 6626 (+158)

  • Кировоградская область - 742 (+3)

  • г. Киев - 10538 (+146)

  • Киевская область - 4530 (+35)

  • Львовская область - 11951 (+127)

  • Луганская область - 178 (0)

  • Николаевская область - 808 (11)

  • Одесская область - 4964 (+93)

  • Полтавская область - 548 (+4)

  • Ровненская область - 7538 (+105)

  • Сумская область - 854 (+39)

  • Тернопольская область - 3732 (+97)

  • Харьковская область - 6065 (+228)

  • Херсонская область - 299 (+5)

  • Хмельницкая область - 1581 (+42)

  • Черновицкая область - 7617 (+183)

  • Черкасская область - 1148 (+34)

  • Черниговская область - 1206 (32)

Харьковская область лидирует по числу новых случаев коронавируса. Статистика Минздрава по регионам. Скриншот: Коронавирус в регионах в Телеграм

Напомним, с начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 2068 пацентов с этим диагнозом, из них только за прошедшие сутки умерли 24 человека.

Ранее мы писали, что по состоянию на 15 августа 7 украинских регионов не могли ослабить коронавирусный карантин из-за активного распространения там инфекции.

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