Харьков вышел в лидеры. Опубликована статистика новых случаев коронавируса по регионам
Наибольший суточный прирост зафиксированных случаев Covid-19 выявлен в Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В Луганской области новых случаев коронавирусной болезни не было обнаружено вовсе.
Об этом гласит статистика министерства здравоохранения Украины по состоянию на воскресенье, 16 августа.
Новые случаи Covid-19, которых за сутки в Украине выявили 1637, распределились по регионам следующим образом:
- Винницкая область - 3213 (+38)
- Волынская область - 4644 (+54)
- Днепропетровская область - 1725 (+26)
- Донецкая область - 1088 (+15)
- Житомирская область - 2430 (+53)
- Закарпатская область - 6246 (+76)
- Запорожская область - 1085 (+33)
- Ивано-Франковская область - 6626 (+158)
- Кировоградская область - 742 (+3)
- г. Киев - 10538 (+146)
- Киевская область - 4530 (+35)
- Львовская область - 11951 (+127)
- Луганская область - 178 (0)
- Николаевская область - 808 (11)
- Одесская область - 4964 (+93)
- Полтавская область - 548 (+4)
- Ровненская область - 7538 (+105)
- Сумская область - 854 (+39)
- Тернопольская область - 3732 (+97)
- Харьковская область - 6065 (+228)
- Херсонская область - 299 (+5)
- Хмельницкая область - 1581 (+42)
- Черновицкая область - 7617 (+183)
- Черкасская область - 1148 (+34)
- Черниговская область - 1206 (32)
Напомним, с начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 2068 пацентов с этим диагнозом, из них только за прошедшие сутки умерли 24 человека.
Ранее мы писали, что по состоянию на 15 августа 7 украинских регионов не могли ослабить коронавирусный карантин из-за активного распространения там инфекции.
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