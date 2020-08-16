Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о рекордном приросте числа подтвержденных случаев коронавирусной болезни в мире за сутки. Covid-19 был выявлен у еще 294 237 человек, общее число таких случаев выросло до 21 026 758.

Об этом гласит информация на сайте ВОЗ в воскресенье, 16 августа.

По данным организации, за сутки 9985 пациентов с коронавирусной болезнью скончались, общее число летальных случаев Covid-19 в мире достигло 755 786.

Стоит отметить, что регион Северной и Южной Америки удерживает первое место по побщему числу инфицированных - там их с начала пандемии было выявлено 11 271 215. Далее идут Европейский регион с 3 733 965 случаев, регион Юго-Восточной Азии - 2 971 104, Восточное Средиземноморье - 1 710 272, Африка - 936 062 и западная часть Тихого океана - 403 399 случаев.

Первая пятерка стран-антилидеров по числу выявленных случаев коронавируса выглядит следующим образом:

Соединенные Штаты Америки - 5 203 206





Бразилия - 3 224 876





Индия - 2 526 192





Российская Федерация - 917 884





Южно-Африканская Республика - 579 140

Напомним, В Украине, по состоянию на воскресенье, 16 августа, снова зафиксировано более тысячи новых случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 подтвердился у 1637 человек. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 91 356 человек.

Ранее мы писали, что в субботу, 15 августа, число зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион.