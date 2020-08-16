Почти 300 тысяч. ВОЗ зафиксировала рекордный прирост новых случаев Covid-19 за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о рекордном приросте числа подтвержденных случаев коронавирусной болезни в мире за сутки. Covid-19 был выявлен у еще 294 237 человек, общее число таких случаев выросло до 21 026 758.
Об этом гласит информация на сайте ВОЗ в воскресенье, 16 августа.
По данным организации, за сутки 9985 пациентов с коронавирусной болезнью скончались, общее число летальных случаев Covid-19 в мире достигло 755 786.
Стоит отметить, что регион Северной и Южной Америки удерживает первое место по побщему числу инфицированных - там их с начала пандемии было выявлено 11 271 215. Далее идут Европейский регион с 3 733 965 случаев, регион Юго-Восточной Азии - 2 971 104, Восточное Средиземноморье - 1 710 272, Африка - 936 062 и западная часть Тихого океана - 403 399 случаев.
Первая пятерка стран-антилидеров по числу выявленных случаев коронавируса выглядит следующим образом:
- Соединенные Штаты Америки - 5 203 206
- Бразилия - 3 224 876
- Индия - 2 526 192
- Российская Федерация - 917 884
- Южно-Африканская Республика - 579 140
Напомним, В Украине, по состоянию на воскресенье, 16 августа, снова зафиксировано более тысячи новых случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 подтвердился у 1637 человек. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 91 356 человек.
Ранее мы писали, что в субботу, 15 августа, число зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион.