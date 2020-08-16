В Украине, по состоянию на воскресенье, 16 августа, снова зафиксировано более тысячи новых случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 подтвердился у 1637 человек.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, общее число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в стране выросло до 91 356. С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 2068 пацентов с этим диагнозом (+24 за сутки). Выздоровели уже 47 822 жителя страны (+392 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине по последним данным составляет 41 466 (+1221 за сутки).

Напомним, в субботу, 15 августа, в Украине был зафиксирован антирекорд по суточному приросту числа выявленных больных Covid-19. Коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 847 человек.

Ранее мы писали, что по состоянию на 15 августа 7 украинских регионов не могли ослабить коронавирусный карантин из-за активного распространения там инфекции.