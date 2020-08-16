Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в возрасте 71 года.

Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил сам глава государства, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Память о нем навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали, что младший брат президента США был госпитализирован в Нью-Йорке 14 августа. По данным американских журналистов, состояние 71-летнего Роберта Трампа на момент поступления в больницу было крайне тяжелое. С какой болезнью был госпитализирован близкий родственник главы государства пока неизвестно.

Стоит отметить, что Роберт Трамп являлся одним из управляющих основной компании своего старшего брата The Trump Organization. Также недавно он безуспешно пытался в судебном порядке воспрепятствовать публикации книги племянницы Мэри о президенте Дональде Трампе под названием "Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного в мире человека".