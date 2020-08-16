Спортивный комментатор телеканала "Беларусь 5" Владислав Татур во время прямой трансляции матча Лиги чемпионов между "Лионом" и "Манчестером Сити" высказался по поводу событий в республике.

Видеофрагмент с его комментарием, показанный в прямом эфире, опубликовал белорусский Телеграм-канал "Выборы видишь?"

"Самое главное - берегите себя. Нельзя оставаться равнодушными к тем событиям, которые происходят в нашей стране. Ну а великий белорусский народ - это народ, который всегда разделял ценности мира, добра, справедливости, честности", - сказал 27-летний комментатор Татур.

"Беларусь 5" входит крупнейший медиахолдинг страны, принадлежащий государству, - "Белтелерадиокомпания". В понедельник, 17 августа, его сотрудники намерены выйти на забастовку против фальсификации выборов президента республики.

Как писала "Страна", здание компании 15 августа навестил ОМОН.