Луцкий террорист Максим Кривош, в конце июля объявивший голодовку в СИЗО, начал принимать пищу. 14 августа он поел впервые за две недели.

Об этом сообщается в сюжете региональной волынской телекомпании "Аверс".

Кривош, которого содержат в Луцком следственном изоляторе, объявил голодовку 30 июля. В областной прокуратуре заверили, что во время протестного голодания он находился под наблюдением медиков.

Как писала "Страна", 44-летний Кривош протестовал с помощью голодовки против нарушения его прав немотивированным, как он считал, применением наручников. Мол, первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли, а затем стали надевать их каждый раз, когда выпускали из камеры.

Мы также сообщали, что 23 июля суд арестовал луцкого террориста на два месяца.