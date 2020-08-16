В забастовке сотрудников крупнейшего медиахолдига Беларуси "Белтелерадиокомпании" примет участие и технический персонал предприятия.

Об этом в субботу, 15 августа, информирует РИА Новости со ссылкой на слова главы Белорусского союза журналистов.

Сообщается, что техперсонал "Белтелерадиокомпании" заявил о намерении бастовать. Несмотря на это, перебоев с вещанием государственных телеканалов это решение не повлечет.

Напомним, что о планах сотрудников медиахолдинга устроить забастовку стало известно в субботу, 15 августа. По словам телеведущей канала "Беларусь 1" Натальи Бибиковой, протестовать работники "Белтелерадиокомпании" будут в понедельник, 17 августа.

В связи с этим сегодня пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт и спикер сената Наталья Кочанова приехали на срочную закрытую встречу с коллективом холдинга. Предварительно известно, что отговорить телевизионщиков бастовать против белорусских властей им не удалось.

Через некоторое время после анонса забастовки в здание предприятия вошли сотрудники ОМОН.