Согласно опросу Телеграма, Тихановскую поддерживают более 50% пользователей мессенджера. Фото: Flickr

Разработчики мессенджера Telegram запустили в официальном канале "Telegram Беларусь" опрос "За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?"

Соответствующий пост появился в канале в субботу, 15 августа, в 21:03.

Пользователи, которые зарегистрировали свой аккаунт не на белорусскую сим-карту, не смогут "отдать голос" ни за одного кандидата. С украинских и других иностранных (не белорусских) симок можно выбрать только "Я не из Беларуси".

По состоянию на 23:28 по Киеву, в опросе приняли участие почти 630 тысяч пользователей мессенджера. Их голоса распределились следующим образом:

  • Светлана Тихановская - 59%

  • Александр Лукашенко - 2%

  • Андрей Дмитриев - 0%

  • Анна Канопацкая - 0%

  • Сергей Черечень - 0%

Вариант "Я не из Беларуси" выбрали 28% участников опроса,

"Я из Беларуси, но не голосовал" - 7%,

"Против всех" - 7%.

Telegram запустил альтернативные выборы президента Беларуси. Лукашенко набрал 2% голосов. Скриншот: Telegram

Если пользователь Telegram с украинской сим-картой пожелает проголосовать, например, за Анну Канопацкую, в приложении появится следующее сообщение: "Этот вариант ответа доступен только пользователям с белорусскими сим-картами".

Telegram запустил альтернативные выборы президента Беларуси. Лукашенко набрал 2% голосов. Скриншот: Telegram

Напомним, в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а Тихановская - 10,12%.

Еще 9 августа, по окончании основного дня выборов президента, в Минске и десятках городов Беларуси вспыхнули акции протеста против фальсификации выборов. Демонстрации сопровождались агрессивными столкновениями с правоохранителями.

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