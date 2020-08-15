Разработчики мессенджера Telegram запустили в официальном канале "Telegram Беларусь" опрос "За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?"

Соответствующий пост появился в канале в субботу, 15 августа, в 21:03.

Пользователи, которые зарегистрировали свой аккаунт не на белорусскую сим-карту, не смогут "отдать голос" ни за одного кандидата. С украинских и других иностранных (не белорусских) симок можно выбрать только "Я не из Беларуси".

По состоянию на 23:28 по Киеву, в опросе приняли участие почти 630 тысяч пользователей мессенджера. Их голоса распределились следующим образом:

Светлана Тихановская - 59%





- 59% Александр Лукашенко - 2%





- 2% Андрей Дмитриев - 0%





- 0% Анна Канопацкая - 0%





- 0% Сергей Черечень - 0%

Вариант "Я не из Беларуси" выбрали 28% участников опроса,

"Я из Беларуси, но не голосовал" - 7%,

"Против всех" - 7%.

Если пользователь Telegram с украинской сим-картой пожелает проголосовать, например, за Анну Канопацкую, в приложении появится следующее сообщение: "Этот вариант ответа доступен только пользователям с белорусскими сим-картами".

Напомним, в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а Тихановская - 10,12%.

Еще 9 августа, по окончании основного дня выборов президента, в Минске и десятках городов Беларуси вспыхнули акции протеста против фальсификации выборов. Демонстрации сопровождались агрессивными столкновениями с правоохранителями.