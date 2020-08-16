На волне массовых протестов в Беларуси, которые координируются телегам-каналами из Польши, Александр Лукашенко начал разворот в сторону России, с которой чуть было не побил горшки из-за споров об интеграции в рамках Союзного государства и задержания "наемников ЧВК".

До выборов он постоянно говорил о том, что Москва готовит дестабилизацию ситуации в Республике.

Как уже писала "Страна", во многом это была политтехнология, чтоб убедить ЕС и США не вводить санкции даже в случае разгона Майдана, который, по версии Бацьки, готовили в Кремле.

Но Запад на эту "разводку" не повелся. Да к тому же было всем очевидно, что модераторами протеста выступают отнюдь не россияне.

После чего риторика Лукашенко стала стремительно меняться. А вчера, когда ЕС заявил о непризнании выборов и о подготовке санкций, было объявлено, что Бацька отдал "вагнеровцев" России.

Сегодня же заявления Бацьки стали еще более жесткими. По словам Лукашенко, НАТО стягивает войска к западным границам республики, а Путин уже пообещал оказать помощь в случае военного вторжения.

Эти слова были многими (особенно в Украине) интерпретированы как подготовка к введению российских войск в Беларусь.

Но так ли это и какую на самом деле позицию Россия занимает относительно "Беломайдана" разбиралась "Страна".

"Покатится эта волна туда"

О поддержке России и об агрессии против Беларуси Лукашенко начал говорить в субботу прямо с утра.

"Фактически разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - заявил Лукашенко.

И уже вскоре разговор двух президентов состоялся.

Кремль прокомментировал его довольно нейтрально, отметив лишь, что важно предотвратить попытки неких деструктивных сил нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

Зато Лукашенко не пожалел красок.

"Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае военной угрозы", - сказал Бацька о разговоре с ВВП.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - он абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил Лукашенко.

Также он отдельно подчеркнул военную угрозу, которая, по его мнению, исходит со стороны Запада.

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польши и Литвы. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем", - сказал Лукашенко.

Позже он сообщил, что приказал перебросить десантную бригаду от границы с Россией на границу с Польшей. Как бы символически обозначив смену направления, с которого он видит угрозу.

Введет ли Путин войска в Беларусь?

Все эти заявления вызвали сильное возбуждение и комментарии на тему "Россия вот вот введет войска в Беларусь". Особенно их много было в Украине.

"Поддержка белорусской оппозиции становится вопросом национальной безопасности для Украины. Это уже не романтика, а банальная арифметика. Если Москва таки введет войска в Беларусь, мы получим еще 1084 км границы с Российской Федерацией. С нынешними 2295 км это почти 3400 километров общей линии с РФ - от Мариуполя Донецкой области до Свитязи Волынской области. Для понимания это почти 60% всей протяжённости сухопутных границ нашей страны", - написал тревожный пост экс-нардеп Мустафа Найем.

Правда, в самой Беларуси заявления Лукашенко восприняли скептически.

Политический эксперт Артем Шрайбан приводит в своем телеграм-канале 10 причин, почему он не верит во вторжение России.

1. Россия не спасает падающие режимы войсками. Вывезти лидера – да, спасать режим, у которого не осталось базы поддержки – нет.

Единственное исключение – Сирия, но там уже была гражданская война, и российские войска не оккупировали территорию, в основном работали через авиаудары. Кого у нас бомбить? Цеха МТЗ и Белаза? Или бастующую Белтелерадиокомпанию?

2. Белорусы не хотят внешней интервенции и не хотят в состав России. Вот самый свежий опрос Академии наук: за вступление в состав РФ – меньше 7%. За более тесный союз – меньше 25%. Остальные за дружбу независимых стран. Беларусь не Крым, который типа просил его спасать от фашистов. Тут розочек не будет.

3. Народ, который не просит его спасать, придется удерживать большой силой. Оккупационные войска в десятки тысяч человек. А если начнется партизанщина, которая почти неизбежна в таком случае и на таком общественном подъеме – сотни тысяч. И тысячи жертв. Более нежного пути просто нет.

4. Такая интервенция – это потеря белорусского народа еще более надолго, чем украинского. Народа, который сегодня дружелюбен к России. По опросам лаборатории Вардомацкого – больше 70% выступают за сегодняшний формат отношений – без границ и таможен, лишь 5-7% - за разрыв связей.

5. Добавьте к этому еще поток гробов домой, претензии собственного народа, которому не объяснили, что в Минске бандеровцы рвутся к власти, а также – беспрецедентно суровые санкции Запада.

6. А все ради чего? Ради не ухода Беларуси в ЕС? Сегодняшняя оппозиция за это не выступает. Да это и абсурдно при нынешней зависимости Минска от Москвы. Выход из ЕАЭС с закрытием доступа на российский рынок – это остановка всей экономики в течение месяца. Мы должны России больше 70% своего внешнего долга.

7. Вторжение не решает и проблему внутренней стабильности. Рабочие не вернутся на заводы, будет обвал банковской системы, придется вливать десятки миллиардов на гуманитарные нужды. А это пять Крымов по населению. Напомним, экономика России еще и сама не оправилась после коронавируса.

8. Протестующие не выступают с антироссийскими или прозападными лозунгами. Этой повестки нет вообще. Кремль не слепой и видит это. Россия приняла результаты таких же не связанных с внешней повесткой революций в Кыргызстане и Армении.

Москва всегда переориентируется на побеждающую сторону. Особенно понимая, что эта сторона не более враждебна, чем власть, берущая российских граждан в предвыборные заложники.

9. Почитайте заявление Кремля после утреннего разговора с Лукашенко. Там много про дружбу народов и недругов, но ни слова про поддержку нынешнего белорусского президента. Кремль занял выжидающую позицию.

10. Для юристов. Устав ОДКБ не предусматривает военной помощи без внешней агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на государство-члена. Лукашенко всю кампанию обвинял в этом россиян, а теперь пытается изобразить угрозу с Запада.

Но ее в этой ситуации даже сложно придумать. По слухам, высокопоставленные россияне и европейцы уже созваниваются и посмеиваются с этих рассказов. Гибридное нападение со стороны Telegram-канала NEXTA в уставе ОДКБ не прописано.

P.S. Для того чтобы не допустить такого сценария в будущем, переходной белорусской власти в случае победы не стоит на эйфории трогать советские памятники, менять символику или отменять государственный статус русского языка. Но учитывая, что дел будет море, а по всем доступным опросам, эти меры в Беларуси не поддерживает большинство, не вижу причины думать, что переходная власть свихнется и начнет этим вообще заниматься".

Отметим, что пока действительно кроме заявления Лукашенко нет каких-либо других подтверждений о намерениях России оказать ему военную помощь.

Да и если внимательно прочитать заявление президента Беларуси, то он говорит о готовности Путина обеспечить безопасность в случае военной угрозы (а не для решения внутренних проблем). К слову, именно это и прописано в уставе ОДКБ. Но пока никто на Беларусь не нападает.

Поэтому на данный момент заявления Лукашенко о готовности России оказать поддержку носят скорее психологический характер. Чтоб показать и своим недругам, и своим соратникам, что Москва его в обиду не даст и, в случае чего, будет защищать.

Параллельно он пытается прокачивать тему внешней угрозы, которая исходит от западных соседей.

Но пока трудно сказать, насколько эта тема впечатлит население. История с "наемниками ЧВК" перед выборами сильного доверия у белорусов не вызвала.

Что на самом деле в России думают о событиях в Беларуси

В отличие от украинского Майдана, к нынешним протестам в Беларуси в Москве отношение куда менее однозначное.

В этом плане интересен пост известного российского политолога Евгения Минченко.



"Вообще-то протест в Белоруссии не антироссийский, а пророссийский, - пишет Минченко на своей странице в ФБ. - Что такое забастовки на заводах? Это протест против попытки Лукашенко побить горшки с главным внешнеэкономическим партнёром республики. Курс на конфликт с Россией уже ударил по карману работяг и грозил ударить ещё более ощутимо.

Что услышали обыватели, бывшая опора режима? Что Лукашенко, когда-то гарант стабильности, обсуждает вероятность войны с Россией ("я бы воевал за Крым").

Что услышали бюрократы и силовики? Что Лукашенко следующие 5 лет намерен играть в "восточноевропейскую чучхе", с одновременным конфликтом с Западом и с Россией. А какие шансы победить и даже выжить в таком конфликте?



Да, есть группа прозападных активистов и националистов. Организационно протест подпитывался польско-американской сетью влияния. И они будут пытаться приватизировать результат.



Но основная масса протеста - это "глубинный народ", настроенный вполне прагматично и пророссийски.



И теперь вопрос в том, какие новые политические силы смогут подхватить эти настроения. И появятся ли эти силы".



Позже Минченко написал еще один пост в ФБ на ту же тему.



"Коротко повторю тезис - основная масса протестующих настроена вполне проророссийски, а не антироссийски. Их вытолкнул в протест режим Лукашенко своим конфликтом с Россией, который начал бить по карману простых работяг (отсюда забастовки), и антироссийской кампанией в белорусских СМИ. Сторонникам стабильности власти начали продавать противостояние и войну.



Теперь поговорим об организаторах протеста.



Информационно - официально финансируемый из бюджета Польши телеканал "Белсат", находящиеся в Польше организаторы сети каналов и аккаунтов "Нехта", пучок прозападных НКО.



Идеологически - националистические организации, старательно пестуемые режимом. Раскрученные именно в последние годы под торг с Россией. Просто грабли Януковича в чистом виде. Окружение продало Батьке мираж "ручных националистов" и сформировало к нему прицепом целый пул прозападных экспертов, которые теперь его с наслаждением предают", - пишет российский политолог.



Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что это довольно показательный пост с точки зрения настроений в Москве.



"С одной стороны, доверие у России к Лукашенко на нуле. После попытки игры в многовекторность, истории с ЧВК и прочего. Причем не факт, что Лукашенко в эту игру прекратит играть даже сейчас (слухи о назначении прозападного главы МИД Владимира Макея премьер-министром тому подтверждение).



С другой стороны – идеологически и организационно протест модерируют прозападные силы и вероятность того, что они придут к власти в случае свержения Лукашенко через Майдан не нулевая.

В качестве аргумента против такого развития событий часто приводится пример Армении, которая после Майдана 2018 года не расторгла свои союзнические отношения с Россией и не вышла ни из ОДКБ, ни из ЕвразЭС. Но у Армении и альтернативы этому никакой нет - кругом враги, а Россия гарант ее безопасности.

У Беларуси теоретически альтернатива есть - ЕС и НАТО. Правда, препятствием для "пути на Запад" являются экономические связи с Россией, которые настолько тесные и масштабные, что их разрыв может иметь крайне серьезные последствия для страны (подробнее об экономическом аспекте читайте здесь).

При этом очевидно, что белорусская социально-экономическая модель "имени Лукашенко" себя исчерпала. И дальнейшее развитие событий может быть только в двух направлениях: либо к более тесной интеграции с Россией, либо на Запад по украинскому пути. Москва, естественно, заинтересована в первом варианте (приведем всего одну цифру: белорусские предприятия обеспечивают выполнение 15% российского оборонзаказа).



Но проблема в том, что даже если сейчас Лукашенко под грузом проблем согласится на углубление интеграции, то это будет скорее во вред процессу, чем на пользу. Потому что все идеи, которые исходят от Лукашенко, будут восприниматься обществом в штыки. Поэтому в идеале для России был бы переход власти от Бацьке к менее токсичному и более популярному среди белорусов политику, который и повел бы страну на восток. Но не через Майдан, а через некий спокойный и легитимный процесс. Например, через новые выборы (возможно, спустя какое-то время).



Но как в этом убедить Лукашенко, не совсем непонятно.

Так что пока Москва по факту поддерживает нынешнего президента, а дальше будет ориентироваться по обстоятельствам", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".