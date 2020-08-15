Министерство иностранных дел Украины, спустя шесть дней после завершения выборов президента Беларуси, дало им оценку. По мнению дипломатов, результаты выборов "не вызывают доверия в белорусском обществе". В МИД заявили, что Украина "в общем разделяет" позицию Европейского Союза по этому вопросу.

Соответствующее заявление в субботу, 15 августа, опубликовала пресс-служба ведомства.

"МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе. Мы в общем разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев", - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты рассчитывают, что освобождение из-под стражи части задержанных "станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов".

"Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих. Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - резюмировали в МИД.

Напомним, в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а Тихановская - 10,12%. Еще 9 августа, по окончании основного дня выборов президента, в Минске и десятках городов Беларуси вспыхнули акции протеста против фальсификации выборов. Демонстрации сопровождались агрессивными столкновениями с правоохранителями.

В ответ на жестокое подавление протестов и фальсификацию выборов Евросоюз заявил о намерении ввести точечные санкции против руководства Беларуси. Также в ЕС назвали выборы в Беларуси "ни свободными, ни справедливыми".