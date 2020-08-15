Штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской выступает против пересчета голосов или проведения второго тура выборов.

Об этом в субботу, 15 августа, рассказала пресс-секретарь политика Анна Красулина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени... Мы знаем, что бюллетени уничтожены", - сказала она.

По словам Красулиной, Тихановская "имеет внутреннюю легитимность" в Беларуси и мировое сообщество готово признать ее легитимным президентом республики.

"Уже последовали заявления от ряда стран о том, что именно так и должно произойти. По крайней мере о том, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах, и он должен уйти", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а Тихановская - 10,12%.

Однако уже сразу окончания основного дня голосования 9 августа в Минске и десятках других городов Беларуси вспыхнули оппозиционные протесты, которые сопровождались столкновениями в правоохранителями. Ожидается, что в воскресенье, 16 августа, в Минске пройдет новая акция против Лукашенко. В свою очередь власти республики завтра организуют митинг в поддержку лидера Беларуси.