Появилось новое видео, на котором зафиксирован момент получения Александром Тарайковским смертельного ранения во время протестов в Минске.

Видео опубликовало агентство Associated Press в субботу, 15 августа.

Как видно на обнародованных кадрах, Тарайковский получил смертельное ранение в момент, когда подошел к белорусским правоохранителям. В руках у него ничего нет.

Видео: YouTube/ Медуза

Данное видео в очередной раз опровергает официальную версию министерства внутренних дел Беларуси. Согласно ей, Тарайковский, будучи якобы одним из протестующих, попытался бросить в полицию неопознанное взрывное устройство и оно взорвалось у него в руке, в результате чего и наступила смерть.

Напомним, ранее в субботу, 15 августа, информационное агентство Associated Press опубликовало кадры, на которых видно, что Тарайковский стоит перед силовиками в окровавленной белой майке.

Также в субботу днем в Минске прошла акция памяти Тарайковского. В мероприятии участвовали десятки тысяч человек.