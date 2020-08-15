Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее говорит о наращивании сил НАТО в соседних Польше и Литве, распорядился перебросить к западным границам воздушно-десантную бригаду, которая сейчас дислоцируется на границе с Россией.

Как сообщает "БЕЛТА", распоряжение он отдал 15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси.

Глава государства отметил, что эскалация у западных границ обсуждалась в Беларуси еще в прошлом году, и тогда был выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события.

"Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно", - сказал Лукашенко.

Президент также высказался насчет задач, стоящих перед бригадой в Бресте.

"Поблагодарю вас за то, что вы в Брестском регионе работаете и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте эта наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", - пожелал президент.

Как писала "Страна", в связи с прибытием в Беларусь наемников из российской ЧВК в Минске видели угрозу вмешательства в выборы со стороны РФ.

Сейчас Лукашенко открыто говорит о том, что после выборов ситуацию в стране пытаются раскачать люди из Польши, Голландии и Украины.