Митинг в поддержку Лукашенко начнется в 12:00 на площади Независимости. Фото: Flickr

В воскресенье, 16 августа, на площади Независимости в Минске анонсирован митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко. 

Об этом в субботу, 15 августа, информирует телеграм-канал "Политика Страны".

Сообщается, что митинг пройдет под лозунгом "Не дадим развалить страну". В оппозиционных телеграм каналах уже распространяются сообщения о том, что на это мероприятие принудительно собирают бюджетников, госслужащих и работников госпредприятий.

"В любом случае это будет важное мероприятие, которое либо позволит Лукашенко показать, что у него есть поддержка народа (если придет много людей и все пройдет ударно), либо предельно его дискредитирует (если придет немного народа в виде унылых бюджетников, всем своим видом показывающих, что их пригнали насильно, причем с риском, что беломайдановцы их перевербуют прямо на месте)", - говорится в сообщении.

Митинг против "развала страны" начнется на площади Независимости в 12:00. А уже в 16:00 должны собраться протестующие против Лукашенко. 

митинг против развала страны

"Но на митинг лукашенковцев они наверняка тоже придут. Будут пытаться перетянуть их на свою сторону или, если не получится, то просто пристыдить, потроллить и закошмарить", - пишет телеграм-канала "Политика Страны".

Напомним, в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его основная конкурентка Светлана Тихановская - 10,12%.

Однако уже сразу окончания основного дня голосования 9 августа в Минске и десятках других городов Беларуси вспыхнули оппозиционные протесты, которые сопровождались столкновениями в правоохранителями. Ожидается, что в воскресенье, 16 августа, в Минске пройдет новая акция против Лукашенко.

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