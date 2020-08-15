В воскресенье, 16 августа, на площади Независимости в Минске анонсирован митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко.

Об этом в субботу, 15 августа, информирует телеграм-канал "Политика Страны".

Сообщается, что митинг пройдет под лозунгом "Не дадим развалить страну". В оппозиционных телеграм каналах уже распространяются сообщения о том, что на это мероприятие принудительно собирают бюджетников, госслужащих и работников госпредприятий.

"В любом случае это будет важное мероприятие, которое либо позволит Лукашенко показать, что у него есть поддержка народа (если придет много людей и все пройдет ударно), либо предельно его дискредитирует (если придет немного народа в виде унылых бюджетников, всем своим видом показывающих, что их пригнали насильно, причем с риском, что беломайдановцы их перевербуют прямо на месте)", - говорится в сообщении.

Митинг против "развала страны" начнется на площади Независимости в 12:00. А уже в 16:00 должны собраться протестующие против Лукашенко.

"Но на митинг лукашенковцев они наверняка тоже придут. Будут пытаться перетянуть их на свою сторону или, если не получится, то просто пристыдить, потроллить и закошмарить", - пишет телеграм-канала "Политика Страны".

Напомним, в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его основная конкурентка Светлана Тихановская - 10,12%.

Однако уже сразу окончания основного дня голосования 9 августа в Минске и десятках других городов Беларуси вспыхнули оппозиционные протесты, которые сопровождались столкновениями в правоохранителями. Ожидается, что в воскресенье, 16 августа, в Минске пройдет новая акция против Лукашенко.