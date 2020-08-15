Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале после последствий коронакризиса.

О положительной тенденции глава Кабмина написал в своем Фейсбуке.

По его словам, коронакризис не только нанес серьезный удар по медицинским системам стран, но и стал одной из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет.

Он привел показатели падения падения ВВП во втором квартале в разных странах:

Испания -22,1%;

Великобритания -21,7%;

Франция -19%;

Германия -11,7%;

Украина -11,4%;

США -9,5%;

Польша -7,9%.

Между тем сильно пострадавшая экономика Украины, как он считает, понемногу вновь набирает обороты.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - привел обнадеживающий показатель Шмыгаль.

Как писала "Страна", ВВП Украины в I квартале 2020 года упал на 1,5%.

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