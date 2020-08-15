Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который неоднократно конфликтовал с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за введения карантинных ограничений в городе, призвал главу государства не допустить приезда хасидов в Умань на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана).

Об этом в субботу, 15 августа, городской голова написал в своем Facebook.

"Нас возмущает история с принятием решения по хасидов. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник", - заявил Бондаренко.

Он также указал на то, что "десятки тысяч человек", которые могут быть носителями коронавирусной болезни, несут угрозу не только жителям Умани, Черкасской области, но и всей Украине.

"Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами. Украинцам запрещали праздники, лишали права на работу, достойную жизнь, запрещали работу учреждений культуры, досуга. Но все это почему-то разрешено иностранным гражданам на территории Украины. Мы стремимся к справедливости. Наша позиция солидарна с народным депутатом от этого округа Антоном Яценко и общественностью города Умань", - добавил мэр Черкасс.

В своем посте Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "вмешаться в ситуацию" и "услышать мнение громад".

Как известно, каждый год во время еврейского Нового года (Рош-ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань могут посетить до 10 тысяч паломников.

Как мы уже сообщали, представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие хасидов в Умань не представляется возможным из-за коронавируса.

Примечательно, что Кабинет министров Украины пока не принял решения касательно запрета на въезд хасидам во время эпидемии коронавирусной болезни в стране.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, запретят ли еврейским паломникам ехать в Умань во время эпидемии Covid-19.