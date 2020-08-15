Актер Данила Козловский с кучей ошибок написал пост о "кровавом терроре" в Беларуси
Российский актер театра и кино Данила Козловский поддержал протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси. По его мнению, власть развязала в стране кровавый террор.
Большой пост на тему событий в Беларуси 35-летний артист написал в своем Instagram, сопроводив его фотографиями с акций протеста. Обращает на себя внимание, что сообщение содержит массу ошибок.
"Формально я из другой страны, политика которой меня интересовала эпизодически. Во-первых, я не политэксперт и мало что в этом понимаю, во-вторых, вроде как не твое это дело - комментировать политическую жизнь другого государства. Со своей бы разобраться. Я и сейчас не берусь комментировать прошедшие выборы, хотя соглашусь с мыслью, что если 80 процентов поддерживают действующего президента, на улицах как правило праздник, народное гулянье, а победитель смело выходит к народу, жмёт руки и т.д. Но то, что сейчас происходит в Беларуси, ошарашивает людей, даже очень далеких от политики", - отметил Козловский.
По его словам, "когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, - это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции".
"Я убеждён, что ни один политический строй, в том числе и демократия, не имеет такого "великого смысла", чтобы оправдать кровь и насилие. Когда действующий президент называет овцами свой народ, который вышел на улицу мирно выразить своё отношение к прошедшим выборам, и в ответ спускает слаженно организованный ОМОН и ещё десяток силовых ведомств, в эту секунду как таковая политика перестаёт существовать", - считает артист.
"На улицах прекрасной страны кровавый террор, задача которого напугать, заткнуть, шокировать. В конечном итоге уничтожить любое инакомыслие. Сломать. Но что мы видим в Беларуси? Мощи государственной машины с ее карательными органами противостоят люди, которые не боятся выйти на улицы, переполненные ОМОНом и КГБ... Невероятный народ этой небольшой, но такой сильной страны! Мирный, добрый народ! Беларусь, ты прекрасна! Дай Бог,чтоб все это поскорее закончилось. Дай Бог, чтобы больше не проливалась кровь!" - завершил запись популярный актер.
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Формально, я из другой страны, политика которой, меня интересовала эпизодически. Во первых, я не политэксперт и мало что в этом понимаю, во вторых вроде как не твоё это дело-комментировать политическую жизнь другого государства. Со своей бы разобраться. Я и сейчас не берусь комментировать прошедшие выборы, хотя соглашусь с мыслью, что если 80 процентов поддерживают действующего президента, на улицах как правило праздник, народное гуляние, а победитель смело выходит к народу, жмёт руки и т.д. Но то, что сейчас происходит в Беларуси ошарашивает людей, даже очень далеких от политики. Когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции. Я убеждён, что ни один политический строй, в том числе и демократия, не имеет такого «великого смысла», чтобы оправдать кровь и насилие. Когда действующий президент называет «овцами» свой народ, который вышел на улицу МИРНО выразить своё отношение к прошедшим выборам и в ответ, спускает СЛАЖЕННО организованный ОМОН и ещё десяток силовых ведомств, в эту секунду как таковая политика перестаёт существовать. Проходится точка невозврата. На улицах прекрасной страны кровавый террор, задача которого, напугать, заткнуть, шокировать. В конечном итоге, уничтожить любое инакомыслие. Сломать. Но что мы видим в Беларуси? Мощи государственной машины с ее карательными органами противостоят ЛЮДИ, которые не боятся выйти на улицы, переполненные ОМОНОМ и КГБ. Женщины, которые стоят сцепившись руками, бесконечной живой цепью с цветами, в знак протеста против насилия силовиков. Рабочие, которые не боятся остановить производство цехов, рискуя лишиться работы, но встать и выразить своё отношение к тому, что происходит. Медсестры и врачи, которые просто идут туда с бинтами, где льётся кровь, чтобы ее остановить и им неважно, по какую ты сторону баррикад. Невероятный народ этой небольшой, но такой сильной страны! МИРНЫЙ, ДОБРЫЙ НАРОД! Беларусь, ты прекрасна! Дай Бог,чтоб все это поскорее закончилось. Дай Бог, чтобы больше не проливалась кровь!
Как сообщала "Страна", примерно в таком же духе высказалась российская певица с белорусскими корнями Диана Арбенина.
Между тем в МВД Беларуси приводят данные, согласно которым протест в стране вовсе не мирный и к тому же хорошо организованный.