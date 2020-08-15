Российский актер театра и кино Данила Козловский поддержал протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси. По его мнению, власть развязала в стране кровавый террор.

Большой пост на тему событий в Беларуси 35-летний артист написал в своем Instagram, сопроводив его фотографиями с акций протеста. Обращает на себя внимание, что сообщение содержит массу ошибок.

"Формально я из другой страны, политика которой меня интересовала эпизодически. Во-первых, я не политэксперт и мало что в этом понимаю, во-вторых, вроде как не твое это дело - комментировать политическую жизнь другого государства. Со своей бы разобраться. Я и сейчас не берусь комментировать прошедшие выборы, хотя соглашусь с мыслью, что если 80 процентов поддерживают действующего президента, на улицах как правило праздник, народное гулянье, а победитель смело выходит к народу, жмёт руки и т.д. Но то, что сейчас происходит в Беларуси, ошарашивает людей, даже очень далеких от политики", - отметил Козловский.

По его словам, "когда на улицах городов избивают дубинками, применяют светошумовые гранаты, переезжают грузовиками живых людей, стреляют по балконам жилых домов, калечат детей, - это уже не вопрос политических убеждений, не вопрос отдельно взятого президента или лидера оппозиции".

"Я убеждён, что ни один политический строй, в том числе и демократия, не имеет такого "великого смысла", чтобы оправдать кровь и насилие. Когда действующий президент называет овцами свой народ, который вышел на улицу мирно выразить своё отношение к прошедшим выборам, и в ответ спускает слаженно организованный ОМОН и ещё десяток силовых ведомств, в эту секунду как таковая политика перестаёт существовать", - считает артист.

"На улицах прекрасной страны кровавый террор, задача которого напугать, заткнуть, шокировать. В конечном итоге уничтожить любое инакомыслие. Сломать. Но что мы видим в Беларуси? Мощи государственной машины с ее карательными органами противостоят люди, которые не боятся выйти на улицы, переполненные ОМОНом и КГБ... Невероятный народ этой небольшой, но такой сильной страны! Мирный, добрый народ! Беларусь, ты прекрасна! Дай Бог,чтоб все это поскорее закончилось. Дай Бог, чтобы больше не проливалась кровь!" - завершил запись популярный актер.

Как сообщала "Страна", примерно в таком же духе высказалась российская певица с белорусскими корнями Диана Арбенина.

Между тем в МВД Беларуси приводят данные, согласно которым протест в стране вовсе не мирный и к тому же хорошо организованный.