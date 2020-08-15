В здание крупнейшего медиахолдинга Беларуси "Белтелерадиокомпания", сотрудники которого с 17 августа планируют выйти на забастовку против фальсификации выборов президента республики, вошел ОМОН.

Об этом сообщается в Твиттере российского сетевого издания "МБХ Медиа".



"В Минске в здание "Белтелерадиокомпании", рядом с которым проходит митинг, зашел ОМОН", - сказано в записи микроблога.

Также издание опубликовало видео, на котором относительно небольшая (до десяти человек) группа правоохранителей спокойно и неторопливо входит в двери. В это время на площади у здания гудит недовольная толпа.

В Минске в здание Белтелерадиокомпании, рядом с которым проходит митинг, зашел ОМОН. Видео: TUT. by pic.twitter.com/GoIfTwZRRV — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

Белтелерадиокомпания (БТРК)— государственное учреждение, ведущее вещание по первому телеканалу Беларуси, нескольким специализированным телевизионным каналам и четырём радиовещательным каналам.

Ранее "Страна" сообщала, что директор Минского завода колесных тягачей публично признал проигрыш Александра Лукашенко на выборах.

Мы также писали, что к протестам присоединились сотрудники авиакомпании "Белавиа".